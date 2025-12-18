Elecciones en CALF: se presentó una única lista para la renovación del Cuerpo de Delegados

Este miércoles 17 de diciembre a la medianoche venció el plazo establecido para la presentación de listas de candidatos que participarán en la elección del Cuerpo de Delegados de la Cooperativa CALF. Según informó la institución, la lista «Celeste y Blanca» fue la única que formalizó su postulación para el acto eleccionario previsto para finales de este mes.

La documentación fue presentada por el apoderado de la lista, Víctor Cofré, ante el escribano Nicolás Monzani. El acto contó con la presencia de autoridades del Consejo de Administración y la Secretaría Instruccional para certificar el cumplimiento de los plazos y formas requeridas por el estatuto.

Tras la recepción de la lista, el proceso electoral entra en una fase de revisión técnica. Los pasos a seguir son los siguientes.

Ahora, el Consejo de Administración dispone de un plazo de 72 horas para analizar la documentación y proceder a la oficialización. En caso de que se realicen observaciones técnicas a la presentación, la lista cuenta con 24 horas adicionales para realizar las correcciones necesarias.

De no mediar objeciones administrativas, la lista «Celeste y Blanca» quedará oficialmente habilitada para participar del proceso.

«Hoy a 92 años de su creación, la Cooperativa CALF destaca la importancia de estos procesos participativos, que fortalecen la vida institucional y consolidan el espíritu cooperativo que la caracteriza desde su fundación», indicaron.

Cronograma del 28 de diciembre para la votación

De acuerdo con lo previsto originalmente en el calendario electoral, el acto administrativo de votación está programado para el domingo 28 de diciembre, en el horario de 9 a 18 horas.

Desde la Cooperativa CALF, en el marco de sus 92 años de trayectoria institucional, destacaron que el cumplimiento de estos procesos internos fortalece la estructura de la entidad y asegura la continuidad de su vida democrática, conforme a los principios cooperativos que rigen su funcionamiento desde su fundación.