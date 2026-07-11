Reforma del Banco Central: el Gobierno define los tiempos políticos y busca los consensos para avanzar

Javier Milei marcó como prioridad excluyente el proyecto que propone reformar la Carta Orgánica del Banco Central. El presidente le comunicó directamente a sus ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Santiago Bausili la importancia de avanzar con la iniciativa.

Reforma del Banco Central, la prioridad de Javier Milei

Según el Gobierno, la medida fue diseñada por el propio Milei siguiendo las ideas que presentó ante la Fundación Faro, y se enfoca en dos puntos clave. El primero consiste en modificar el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, que permite el mandato múltiple (introducido en 2012 bajo la gestión de Mercedes Marcó del Pont y calificado por el presidente como una «ignorancia espantosa»). El segundo es prohibir por completo los adelantos transitorios al Tesoro.

Como al presidente solo le interesa que se apruebe, su equipo político analiza cuál es la mejor estrategia para lograrlo. El plan oficial, a priori, es que el proyecto ingrese por el Senado y no por Diputados ya que este se encuentra virtualmente paralizado por decisión del Ejecutivo.

«Hoy el tráfico está en el Senado, hay varias cosas ahí. En el combo se libera», manifestaron desde el oficialismo. Esta decisión deja buena parte de la suerte del proyecto en manos de las gestiones de Patricia Bullrich, pero sobre todo de los gobernadores con quienes Javier Milei está intentando limar asperezas desde hace tiempo.

El Gobierno anticipó que el proyecto se mandaría en un paquete de tres o cuatro leyes, y calculan que se concretará la próxima semana. Previo a esto, necesitan reunir a la mesa política y volver a convocar al Gabinete, además de medir el nivel de consenso que puede llegar a sumar la iniciativa en la Cámara alta.

De todas formas, todavía resta ajustar detalles que, según lo difundido, se podrían «pulir» durante este fin de semana. Fuentes cercanas al mandatario aseguraron que «está en final de redacción» y no descartan que Milei le pida al equipo económico que le lleve el proyecto final a la residencia presidencial entre este sábado y el domingo.

Mientras tanto en la Casa Rosada planean un anuncio formal con alto despliegue comunicacional y posiblemente con un nombre con «marketing» para que tome mayor visibilidad.

El consenso para la iniciativa aún es un misterio ya que pocos entre la oposición y los aliados se refirieron al tema. Lo cierto es que nadie tuvo acceso a los detalles, más allá de lo que haya expresado el jefe de Estado.

En el sector mileista se muestran confiados porque sostienen que «no es un proyecto que genere polémica», aunque reconocieron que existe un único punto que podría causar fricción: el “shutdown” del financiamiento al Tesoro. “Quizás eso puede tener un poco más de picante”, admitieron.

Como se mencionó anteriormente, la reforma de la Carta Orgánica no vendrá sola, sino dentro de un paquete más amplio. Desde el Gobierno explicaron que el plan incluye tres proyectos, que podrían convertirse en cuatro si fuera necesario modificar la ley penal para convertir en delito la emisión de dinero sin respaldo. Esta cuarta iniciativa también podría vincularse a la forma en que se eligen las autoridades del Banco Central.

El oficialismo sostiene que será difícil que la oposición, con excepción del kirchnerismo y la izquierda, no la acompañe.

Con información de Infobae