Nueva cumbre en Casa Rosada: Javier Milei se reunirá con libertarios para delinear la reforma del BCRA

El presidente Javier Milei convocó a una nueva reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza para terminar de pulir los detalles y trazar la estrategia legislativa de una de sus iniciativas prioritarias. Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un proyecto que promete generar un intenso debate en el ámbito parlamentario.

Según informó Infobae, el encuentro está previsto para este lunes 13 a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Allí, el mandatario buscará cohesionar a la tropa oficialista de cara al tratamiento legislativo.

La reforma en curso fue diseñada de manera directa por el propio Presidente junto al titular del BCRA, Santiago Bausili, y los ministros Luis Caputo, al frente de Economía, y Federico Sturzenegger, encargado de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado.

El borrador final fue analizado en la Quinta de Olivos la semana pasada y ahora buscará su blindaje político antes de ingresar al recinto.

De qué se trata la reforma del BCRA de Javier Milei

El corazón del proyecto apunta a dotar de independencia absoluta al organismo que Milei prometió cerrar durante su campaña electoral. La principal modificación estructural pasa por eliminar los cinco objetivos actuales que rigen el accionar del Banco Central para reemplazarlos por un único mandato irrenunciable: preservar el valor de la moneda local.

Para garantizar esta meta central, el texto plantea la prohibición total de la emisión monetaria orientada a financiar el déficit fiscal. Además, aspira a incorporar un novedoso mecanismo legal bautizado como «shutdown», una herramienta que obligaría al Poder Ejecutivo a restringir o paralizar el funcionamiento del Estado una vez que se agoten las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

Por otro lado, la iniciativa busca poner fin al esquema de letras intransferibles que históricamente se utilizó para asistir financieramente a la administración nacional. En paralelo, eliminará la posibilidad de que la entidad distribuya utilidades contables o ficticias, habilitando esta maniobra únicamente en circunstancias excepcionales vinculadas a un escenario de deflación.

Para asegurar el cumplimiento estricto de estas nuevas directrices, el proyecto incorpora un andamiaje punitivo. De aprobarse la normativa, los funcionarios públicos que vulneren la autonomía de la entidad monetaria o habiliten la impresión de billetes para financiar el gasto público del Estado deberán enfrentar un sistema de sanciones penales.

Otro de los ejes centrales de la reforma es la protección del organismo frente a los cambios de gobierno. El Poder Ejecutivo tiene en mente potenciar la gobernanza del BCRA y endurecer severamente las condiciones necesarias para remover a su presidente y a su directorio, evitando que sean desplazados de manera arbitraria por motivaciones políticas.

Mientras el equipo económico ultima los detalles técnicos del articulado, la construcción de los consensos quedó delegada en la estructura que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De la cumbre de este lunes participarán las principales figuras del oficialismo, incluyendo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Esta mesa política, que también integran dirigentes como el armador nacional Eduardo “Lule” Menem y la senadora Patricia Bullrich, tendrá la tarea de definir en los próximos días los tiempos del debate y resolver si el proyecto de ley ingresará primero por el Senado o por la Cámara de Diputados.