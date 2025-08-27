Cambios en el gabinete de Rolando Figueroa: nueva funcionaria en Familia y un histórico vuelve al EPAS

El gobernador Rolando Figueroa movió dos piezas en las terceras líneas de su gabinete y confirmó a la abogada Claudia Mesplatere como nueva subsecretaria de Familia de Neuquén en reemplazo de Martín Giusti. El funcionario regresará al EPAS, donde ya había cumplido funciones como gerente en la gestión de Jorge Sapag.

Los cambios se formalizaron el martes, en la previa a otros dos movimientos de gabinete que tuvo que hacer el gobierno, en este caso por el inicio de la campaña para las elecciones del 26 de octubre.

En el Boletín Oficial de hoy se publicaron las licencias de Julieta Corroza, cuyo ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres quedará a cargo de Lucas Castelli por dos meses; y la de Juan Luis «Pepé» Ousset, quien dejará la Jefatura de Gabinete en manos de Guillermo Koenig por igual tiempo.

Cambios en el gabinete de Rolando Figueroa: quién es Claudia Mesplatere

Los movimientos en las terceras líneas que anunció el gobierno esta semana, en cambio, no obedecen a la campaña sino a cuestiones de gestión.

La abogada Claudia Mesplatere fue designada como nueva subsecretaria de Familia de Neuquén en reemplazo de Martín Giusti, quien había asumido en mayo del 2024.

Según se informó, Mesplatere tiene 47 años, es oriunda de Plaza Huincul y se desempeñaba como coordinadora del área desde el inicio de la actual gestión.

En el comunicado oficial sobre su designación se indicó que el ministerio de Gobierno, a cargo de Jorge Tobares, valoró «su dedicación, labor, trabajo en equipo y profesionalismo dedicado a las políticas públicas sociales y en particular a la protección integral de los derechos de los grupos más vulnerables».

Cambios en el gabinete de Rolando Figueroa: qué pasa con Martín Giusti

Martín Giusti deja el rol de subsecretario de Familia de Neuquén. Foto: gentileza

Martín Giusti, quien había asumido como subsecretario de Familia desde mayo del 2024, fue designado por Figueroa como Coordinador General del EPAS, un cargo nuevo que le dará responsabilidad sobre el servicio de la empresa en toda la provincia, dijo el funcionario a Diario RÍO NEGRO.

Para Giusti se trata de una vuelta a los orígenes, ya que cumplió varios roles dentro del ente de agua y saneamiento de la provincia, entre ellos el de jefe de Instalaciones, en la gestión de Jorge Sobisch, y gerente de Redes en la de Jorge Sapag.

Más cerca en el tiempo había estado a cargo de Defensa Civil, tanto en la gestión de Omar Gutiérrez como en el inicio de la de Rolando Figueroa. Una interna con la actual secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, lo eyectó de ese cargo para pasar a ocupar el de subsecretario de Familia que dejó ayer formalmente.