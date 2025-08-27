Los partidos de Neuquén se lanzan a la campaña rumbo a octubre: dos actos y algunas dudas

Con el lanzamiento oficial de la campaña para las elecciones legislativas del 26 de octubre, los partidos y alianzas que competirán en Neuquén comenzaron a organizar actos y recorridas para presentar a sus candidatos. Fuerza Patria y Fuerza Libertaria son, por ahora, dos que ya tienen eventos confirmados, mientras que el oficialismo nacional de La Libertad Avanza y el provincial de La Neuquinidad aún no definen su punto de largada.

Según el cronograma aprobado por la justicia electoral, desde hoy comienza la campaña electoral, aunque recién el 21 de septiembre estará habilitada en medios de comunicación audiovisual.

Fuerza Patria convocó a un acto para el domingo a las 17 en el Parque Este de Cutral Co para presentar a sus candidatos: sus cabeza de lista con Silvia Sapag, en el tramo de senadores, y Beatriz Gentile, en el de diputados.

La alianza kirchnerista eligió la localía de uno de sus principales socios, el intendente Ramón Rioseco, para su primera presentación oficial.

Otro espacio que también realizará un acto de presentación será Fuerza Libertaria. El partido convocó a una presentación con «cupos limitados» en el hotel Hilton de Neuquén capital para lanzar su campaña con los candidatos, entre los que están Carlos Equía y Joaquín Eguía.

Se lanza la campaña: qué pasa con La Libertad Avanza y La Neuquinidad

En La Libertad Avanza, hasta ayer, no habían definido si realizarían un acto de lanzamiento. «Depende de la agenda de Nadia (Márquez) en Buenos Aires», se aclaró sobre las actividades como diputada nacional que debe compaginar la candidata.

En el partido se indicó que, en caso de no poder realizar un acto, seguirán trabajando con recorridas territoriales como viene siendo hasta ahora.

En La Neuquinidad, el escenario era similar. Se comunicó que se está “evaluando” si hacer un solo acto o eventos en varios puntos de la provincia y que la palabra final la tendrá el gobernador Rolando Figueroa.

Los dos principales candidatos de la alianza, Julieta Corroza y Juan Luis «Pepé» Ousset, iniciarán este miércoles su licencia como ministros para abocarse a la campaña.