Rolando Figueroa reveló su modelo para la Universidad Nacional del Comahue, que va a elecciones en 2026

El gobernador Rolando Figueroa afirmó que la Universidad Nacional del Comahue necesita modernizarse y estar «integrada a la sociedad», tras revelar que tiene interés en disputar las elecciones en la casa de altos estudios el año que viene. Su intención se reveló a través de unos audios que se filtraron de un encuentro con militantes en Junín de los Andes y fueron confirmados por el mandatario esta semana.

«Venimos trabajando mucho con Mariano (Gaido), hemos invertido. Creemos que la universidad tiene que estar muy incluida en todos los trabajos que tienen que realizar las provincias y los municipios», afirmó en declaraciones a Radio UNCo-CALF.

Figueroa planteó sobre su mirada de la universidad que necesita ser «más moderna, estar más conectada» y «trabajar más por las aulas híbridas, tener más oportunidades en el interior, estar mucho más inserta en las problemáticas que existen en Neuquén y Río Negro».

La UNCo tendrá elecciones en mayo del 2026 para renovar el rectorado y la conducción de todas las facultades. La actual rectora, Beatriz Gentile, finalizará su mandato entonces y ya anticipó que no tiene intenciones de repetir.

Su candidatura a diputada nacional por Fuerza Patria no dejó las cosas bien con Figueroa, quien reprochó que es el gobierno provincial quien hoy está financiando el funcionamiento de la casa de altos estudios frente a la falta de recursos por parte de Nación.

«¿Por qué la tenemos que bancar nosotros para que después la manejen ellos. Eso pasa. Las elecciones de la universidad son en mayo del año que viene, y vamos a ir por la Universidad Nacional del Comahue», fueron las palabras del gobernador en la reunión que tuvo con militantes en Junín de los Andes.

En las declaraciones que hizo a la prensa esta semana, consultado por esos audios, planteó que la UNCo necesita, además de modernizarse, trabajar más coordinadamente con los gobiernos locales en asesorías y tener «un comportamiento más proactivo, no tanto de la crítica». «Vengan a participar para poder solucionar los problemas», cuestionó de la actual gestión.

Mencionó que debería enfocarse, «por ejemplo, en cómo vamos a trabajar el turismo, la producción, con la industria». «La academia tiene que estar presente, ser una pata fundamental como ocurre en los países más desarrollados», sostuvo.