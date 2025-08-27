Estafa con planes sociales en Neuquén: ya está la fecha probable de los alegatos

Hermosilla, Kees y Guaita (de izquierda a derecha) el Tribunal que dictará la sentencia. (Matías Subat)

Esta semana declararán los últimos testigos en el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén. Así lo acordaron en la audiencia del martes la fiscalía y las defensas de los 14 imputados con el Tribunal de juicio. A partir de esa definición, hay un cronograma tentativo para los alegatos a partir del cual se puede deducir cuándo se conocerá la sentencia.

Según quedó establecido, entre este miércoles y el viernes declararán alrededor de 10 testigos -podrían ser menos- convocados por las defensas de algunos de los imputados.

En consecuencia el alegato de la acusación -que estará a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal Juan Manuel Narváez y el abogado de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon- será el miércoles 3 de septiembre, salvo que algún imprevisto lo postergue para el día siguiente.

Qué hará la fiscalía

El equipo de fiscales ya tiene preparados los trazos gruesos del alegato. (Archivo)

La presentación ocupará toda la mañana. Los fiscales pedirán que los imputados sean declarados responsables, aunque la discusión sobre las penas quedará para otro juicio oral.

Tampoco irá nadie preso, aunque pidan que los declaren responsables de delitos que tienen previstas penas de prisión, hasta que una eventual condena quede firme. Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz y Marcos Osuna seguirán con detención domiciliaria.

El turno de las defensas

Pablo Gutiérrez con Reznik y Siegenthaler, dos de sus asistidos. (Archivo)

A partir del lunes 8 comenzarán los alegatos de las defensas de los 14 imputados, y ocuparán más de un día. Aún no se sabe en qué orden expondrán.

Los abogados particulares son Pablo Gutiérrez (por Tomás Siegenthaler, Laura Reznik, Julieta Oviedo y Ariel Krom); Gonzalo Rodríguez (por Abel Di Luca); Fabián Flores (por Luis Gallo); Alfredo Cury (por Ricardo Soiza y en representación de él mismo) y posiblemente Elio García por Emanuel Victoria Contreras.

En tanto la defensora pública de Circunscripción, Laura Giuliani, asiste a Néstor Pablo Sánz e Isabel Montoya; la defensora pública Carolina Johanssen a Fernando Cardozo Regidor y Valeria Honorio, y el defensor público Juan Pablo Piombo a Marcos Osuna.

Veredicto y sentencia

Cuando terminen los alegatos, el Tribunal integrado por Juan Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla pasará a deliberar. El Código Procesal les da cinco días, y diez para dictar sentencia. Es decir que para la segunda quincena de septiembre o primeros días de octubre -antes de las elecciones nacionales de medio término- se podría conocer el veredicto.

En caso de que haya responsables, el juicio para determinar la pena se realizará muy probablemente en 2026.