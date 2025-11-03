Canchas de césped sintético en Neuquén: le imponen plazos a la fiscalía

Palmieri y Ferrería, en la audiencia de este lunes por las canchas de césped sintético. (Cecilia Maletti)

La fiscalía de Delitos Económicos deberá tomar una decisión a mediados de febrero: formula cargos o archiva la investigación de las contrataciones para la construcción de una serie de canchas de fútbol con césped sintético en Neuquén durante el anterior gobierno. El plazo se lo impuso el juez de Garantías Raúl Aufranc en una audiencia realizada este lunes al mediodía.

Hasta ahora no hay nadie imputado formalmente pero el exdirector de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), Jorge Ferrería, se presentó a la audiencia con su abogado defensor, Gustavo Palmieri, porque aparece mencionado en algunos informes.

La fiscalía abrió la investigación de oficio, por orden del fiscal jefe Pablo Vignaroli, a partir de una publicación de diario RÍO NEGRO del 17 de enero de este año. Allí se informó de una auditoría realizada por la nueva titular de la Upefe, Tanya Bertoldi, sobre 28 canchas adjudicadas en el último año de Omar Gutiérrez y que detectó presuntas irregularidades administrativas.

El 21 de febrero este diario publicó que el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr, detalló que una auditoría del organismo sobre el año 2021 encontró «falta de normas legales, falta de expedientes o este tema de canchas que estaban destinadas a un lugar y por ahí se hacían en otro lugar». «Hay irregularidades de todo tipo: desde administrativas hasta más severas con los números».

El pedido de la defensa al juez

Palmieri le explicó al juez Aufranc que el 28 de febrero el Tribunal de Cuentas le entregó un informe a la fiscalía, «y desde esa fecha pasaron más de 9 meses y no se produjo ninguna diligencia de investigación«. Recién el viernes pasado «le recibieron una declaración testimonial a una funcionaria del Tribunal de Cuentas».

El Código Procesal Penal establece que la averiguación preliminar fiscal «deberá ser concluida en el plazo de 60 días». Fue uno de los primeros artículos en caer en desuso.

El abogado defensor dijo que «debe cesar el estado de incertidumbre» en el que se encuentra Ferrería, y le pidió al juez que le imponga 60 días corridos de plazo a la fiscalía «para que adopte alguna decisión».

Contrataciones bajo investigación

El fiscal Juan Narváez, acompañado por la asistente letrada Agustina Jara, argumentó por su parte que a partir de la testimonial que tomaron el viernes «se abre un abanico de medidas para realizar. Tenemos que recopilar información de expedientes administrativos y contrataciones que tendrían relevancia penal, y tenemos que ver qué agentes llevaron adelante ciertas actividades».

A pesar de que no quería dar muchos datos, anticipó: «son contrataciones con empresas para movimientos de suelos para colocar césped sintético en canchas de fútbol y una cancha de hockey, en los años 2020 al 2023″.

Asistente letrada Agustina Jara y fiscal del caso Juan Narváez. (Cecilia Maletti)

La auditoría de Tanya Bertoldi abarcó 28 canchas, pero según trascendió la fiscalía comenzó a investigar seis.

«Se vislumbra la participación de funcionarios, y estaríamos ante delitos contra la administración pública», dijo Narváez.

Hizo una contrapropuesta: 120 días de plazo para procesar la información antes de decidir si realiza la formulación de cargos o archiva el legajo.

Juez Aufranc: fijó el plazo que debe cumplir la fiscalía. (Cecilia Maletti)

El juez Aufranc, salomónico (aunque dijo expresamente que no quería serlo), otorgó «60 días hábiles, que son un poquito más de 90 días corridos», y puso como fecha mediados de febrero -después de carnaval- para que la fiscalía haga su presentación.

El posible perjuicio

De acuerdo con la información publicada por diario RÍO NEGRO, para el Tribunal de Cuentas el presunto perjuicio en el ejercicio 2021 alcanzaría los 27 millones de pesos. Según el presupuesto de ese año, la Upefe tenía previsto ejecutar obras correspondientes a canchitas por más de 530 millones de pesos. El detalle de las planillas incluía 24 canchas de césped sintético y otras nueve de hockey, además de una de sóftbol.

En la cuenta general de inversión que presentó por ese año, informó la ejecución de unas 36 obras, algunas de mejoramiento y otras de construcción de unidad nueva.

El informe Bertoldi indagó sobre 28 canchas de césped sintético adjudicadas en 2023 por más de 1.543 millones de pesos. Allí se detectaron «inconsistencias» formales como falta de documentación respaldatoria, firmas apócrifas, actas sin firma legal e incluso documentación no original.