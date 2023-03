Candidatos de Cipolletti presentaron propuestas de cara a las elecciones 2023: qué dijeron

Ayer tres candidatos a la intendencia de Cipolletti se reunieron con el fin de dar a conocer en qué proyectos se enfocarán en caso de ganar en los comicios del próximo 16 de abril. La actividad fue organizada por el Consejo de Pastores de la Ciudad de Cipolletti, quienes manifestaron que la iglesia evangélica de la ciudad está expectante de la nueva etapa que inicia este año en la ciudad.

Según explicaron el encuentro logró reunir a los candidatos de las distintas alianzas en un mismo espacio para que puedan brindar su valoración de cómo se encuentra hoy la ciudad y dieran a conocer cuáles serán las propuestas y los puntos en los que trabajarán si llegan a ser electos.

Manifestaron que los siete candidatos fueron invitados a participar del encuentro, pero sólo tres de ellos aceptaron, entre ellos, Aldo Mildemberg de Primero Río Negro, Valeria Lo Cacciatto de Cambia Río Negro, y Antonio Barahona del frente Vamos Con Todos.

Los candidatos que no asistieron fueron; Rodrigo Buteler de Juntos Somos Río Negro, Liliana Villegas del Frente Somos Unidad Popular y Social, Carlos Gustavo Neto de Alianza Unidad para la Victoria y Claudio Lissarrague del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU).

El encuentro tuvo lugar ayer por la tarde en la Iglesia Pueblo de Dios ubicada en calle Naciones Unidas y Bolivia. Allí los candidatos mostraron sus propuestas y manifestaron su postura respecto a temas de interés para la ciudadanía.

La candidata del Cambia Río Negro, Valeria Lo Cacciatto dio el puntapié inicial y señaló que su prioridad será limpiar y ordenar la ciudad. Expresó, “le hemos delegado al referente barrial las cuestiones básicas. Los vecinos están a la deriva y no tienen acompañamiento por parte del estado. Cuando Anibal me llamó, me pregunté ¿por qué no? Sería la primera mujer que llevaría adelante el municipio. La gestión de Anibal dejo una vara muy alta y marcó su impronta en la comunidad. Durante nuestra gestión vamos a darle continuidad a todos los proyectos que funcionaron durante la gestión de Tortoriello incluso superarlos».

«En mi caso, al caminar la ciudad puedo ver el compromiso social y rescatar el trabajo silencioso que realizan en los barrios los dirigentes que están al frente de merenderos y comedores, lo cual demuestra una gran ausencia del estado respecto a cubrir necesidades básicas de nuestros vecinos», expresó.

También se refirió a cómo llevará la administración de municipio si gana en las próximas elecciones. Lo Cacciatto expreso «vamos aplicar el mismo criterio y sentido común que la economía familiar de una casa: ordenar las cuentas, llevar un control del gasto, optimizar los recursos que son escasos y lograr una economía eficiente que permita jerarquizar y capacitar al personal municipal».

Antonio Barahona en tanto indicó que lo social y la vivienda serán sus dos prioridades. “Decidí no quejarme más, y participar. Empezar a levantar la bandera de esta hermosa ciudad que la actual gestión tiene abandonada”, señaló. Además, hizo énfasis en la necesidad de revisar la conectividad de la ciudad, y en la planificación de un cuarto y quinto puente con Neuquén.

Por último, Aldo Mildemberg se enfocó en la cuestión fiscal. Indicó que tiene cierta ventaja respecto a los otros candidatos ya que estuvo dos años dentro del municipio los cuales le dieron conocimiento real de lo que ocurre dentro. Expreso que «espera generar un ahorro de $40 millones al mes y de $500 millones al año producto de la reducción de cargos políticos, y que un tercio de ese ahorro será redireccionado a la recomposición salarial de los trabajadores municipales que tuvieron una paritaria caída durante 2020 y no lograron recuperar.

Otro de los puntos sobre los que se comprometió a trabajar es el sector comercial. Allí explicó que buscará bajar la presión tributaria a los comercios y empresas que quieran instalarse en Cipolletti, a fin de generar inversión y trabajo.

Por último, criticó cómo se armaron las listas de las alianzas rionegrinas señalo que últimamente se da mucho que los lideres políticos ponen candidatos conocidos arriba de la lista para que la gente los vote, pero luego rellenan la lista con otros. Manifestó que buscará trabajar en la boleta única con el objetivo de que la gente vote a quien quiera votar.

Otro punto será solucionar el caos que existe en el tránsito de Cipolletti. “Actualmente no tenemos ciclovías bien hechas, las que existen van todas al nivel de la calle como ocurre en calle Alem. Hay muchísimas cosas por hacer para poder ser cabecera de vaca muerta”.