Críticas a la gestión de Di Tella por el estado del basural de Cipolletti

El basural de Cipolletti se encuentra en pésimas condiciones y los candidatos a intendentes de la ciudad aprovechan la circunstancia para criticar la gestión que ha realizado Di Tella. Antonio Barahona, Vamos Con Todos, y Valeria Lo Cacciato, Cambia Río Negro, visitaron las inmediaciones del basural y emitieron sus opiniones en redes sociales.

En las imágenes y videos compartidos por los políticos se puede ver el estado de abandono y desorden que tienen hoy el basural de la ciudad. Allí alrededor de 140 recicladores concurren permanentemente en busca de materiales como el cartón, aluminio, hierro y cobre, que luego serán comercializados en el mismo predio. Sesenta de ellos asisten todos los días, algunos hace más de 30 años.

“Hoy visité el basural de la ciudad y ver esa realidad me entristeció. Sólo si lo ves en primera persona lograrás entender lo que se vive allí, en su total dimensión” remarcó en su descargo Antonio Barahona, candidato de Vamos con Todos.

Además Barahona hizo referencia a la situación que afrontan las familias de recuperadoras que trabajan en el lugar. “Son gente sencilla, abierta al diálogo, pero que fueron dejados de lado. No han sido escuchados. Exponen su salud al no contar con elementos de seguridad personal. También se exponen a la contaminación y deben soportar las inclemencias del clima. Esto no es justo. Esto tiene que transformarse. Son seres humanos que necesitan ser respetados y cuidados” manifestó.

Por su parte Valeria Lo Cacciato, candidata de Cambia Río Negro, expresó su opinión sobre la gestión del basural. “Debido a la falta de control y de una política de saneamiento, se vienen produciendo focos de incendios que emanan gases tóxicos y altamente contaminantes en el Basural Municipal. No sólo se trata de un tema ambiental sino también de la salud de nuestros vecinos, niños, ancianos y de todos los que respiramos ese humo” expresó la candidata.

Según publicó en redes sociales su compromiso, en caso de ser electa, será retomar el saneamiento del basural y trabajar en las políticas ambientales. Trabajará en incluir políticas de clasificación de residuos en origen y su posterior tratamiento.