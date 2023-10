Capitanich reveló que busca trabajo para después de diciembre: «Me preocupa llegar a fin de mes»

Luego de perder las elecciones provinciales semanas atrás, el gobernador saliente de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que se retirará de la función pública después del 10 de diciembre, cuando deje el cargo, y reveló que está buscando trabajo para ese momento. «Me preocupa ver cómo puedo llegar a fin de mes«.

La decisión del dirigente peronista de 58 años llega tras la derrota electoral ante el representante de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, lo que le impidió gobernar la provincia por cuarta ocasión.

«A partir del 10 de diciembre tengo que buscar trabajo y lo estoy haciendo, de hecho, porque es todo un tema», anunció el ex jefe de Gabinete de la Nación, en declaraciones a un canal televisivo del Chaco.

Según explicó el mandatario en funciones, de acuerdo a su «expertise profesional», tiene «muchas posibilidades» laborales una vez que deje el cargo, a partir de diciembre. «Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer«, remarcó.

«No sé si seguiré en política, no me preocupa, lo que me preocupa es ver como puedo llegar a fin de mes a partir de diciembre», agregó durante la entrevista, que en poco minutos generó repercusiones en medios nacionales y redes sociales.

Al ser consultado si buscará trabajo en el país o en el exterior, el gobernador chaqueño, que a fin de año culminará su tercer mandato, adelantó que evalúa «todos los escenarios posibles» y consideró que «es una responsabilidad que me corresponde a mí«.

Capitanich reveló que busca trabajo para después de diciembre: «El veredicto de las urnas es muy claro»

«Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí», detalló.

En ese contexto, reiteró que «no tengo intenciones de estar en la función pública» y adelantó que ya es «una etapa cumplida» de su vida. Sostuvo, también, que el «veredicto de las urnas es muy claro» y que a partir de ello se deben «tomar las decisiones».

Vale recordar que Capitanich es contador de profesión, graduado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y tiene un posgrado en Ciencias de la Administración de la Universidad de Belgrano, además de una maestría en Economía y Ciencias Políticas de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade).

Fuente: Noticias Argentinas