Carlos Rodríguez dejó de ser asesor económico de Milei tras el avance de Macri en el gabinete

El jefe del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, Carlos Rodríguez, anunció esta mañana que se retiraba del espacio de La Libertad Avanza. El anuncio ocurre luego del avance de Mauricio Macri sobre el gabinete libertario, luego que trascendiera que Luis «Toto» Caputo quedaría al frente de Economía y Patricia Bullrich retornaría a Seguridad.

Ayer se habían vuelto virales las declaraciones homoodiantes que Rodríguez había realizado en el programa de Luis Novaresio. «Si veo a dos hombres besándose, me duele la barriga», fue una de las frases con la que explicó el «problema» que tiene con los gays, lo que generó un amplio repudio.

Pero sus expresiones de odio no fueron el desencadenante de su alejamiento del espacio libertario, teniendo en cuenta que referentes de la fuerza se han expresado en el mismo tono.

La vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, también en el programa de Novaresio, había contestado: «Filosóficamente, como liberal, estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario. Si, dejame exagerar, vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo. Después no te quejes si a alguien le molesta que tengas piojos.» En el mismo sentido, Ricardo Bussi había expresado que los gays «son seres humanos que merecen todo nuestro respeto. Como los rengos, como los ciegos, como los sordos».

Claramente, el odio a una identidad sexual no marca el alejamiento de Rodríguez, sino las decisiones de Milei en línea con Macri.

El ahora exasesor había calificado a «Toto» Caputo como un «hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro».

En ese contexto, resaltó: «Milei no me da pelota, básicamente». Detalló que no sabía que rol estaba cumpliendo y que no era parte del grupo minúsculo que se reúne con el futuro presidente en el hotel Libertador.

Hoy, la situación decantó en el alejamiento de Rodríguez, reafirmando el tenor macrista que tendrá la gestión libertaria.

Por si quedaban dudas, luego de su anuncio, el economista sumó una aclaración: «No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del BCRA. Ya está la casa en orden.»