Macri pisa fuerte en el gabinete de Milei, con Bullrich y Caputo

El acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri empezó a plasmarse claramente en la conformación del futuro gabinete nacional.

Luego de una jornada de tensas negociaciones, el presidente electo decidió que la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, vuelva a ser ministra de Seguridad.

La confirmación llegó durante la tarde, luego de que se conociera que otro exfuncionario de la gestión de Cambiemos, Luis Caputo, será el ministro de Economía desde el 10 de diciembre.



La llegada del exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central se consolidó luego de que Emilio Ocampo se apartara del camino para presidir el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en una clara señal sobre el repliegue de Milei sobre el plan de dolarización de la economía argentina.

Como nuevo titular de la entidad monetaria asomaba ayer Demian Reidel, un economista vinculado al mundo de las finanzas que ya trabajó en la entidad durante el gobierno de Cambiemos, bajo el ala de Federico Sturzenegger.





Caputo se reunió ayer en un hotel céntrico con Nicolas Posse, el futuro jefe de gabinete de Milei. Posse, tras el contacto por la mañana con el presidente electo, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, fue al encuentro del exsecretario de Finanzas de Macri.

Justamente, Caputo fue quien le acercó un plan a Milei para solucionar uno de los principales problemas que ve Milei en la economía y el principal riesgo que acerca a la Argentina a una hiperinflación: las leliqs. Según informan fuentes libertarias, el ex secretario de Finanzas macrista presentó un plan sólido para solucionar el problema de las leliqs a partir de financiamiento externo.

Sumado a esas novedades, ayer también se confirmó que Carolina Píparo, excandidata a gobernadora de Buenos Aires por La Libertad Avanza, tampoco se hará cargo de la Anses, como anunció Milei el lunes pasado.



Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas del gobernador Juan Schiaretti, se posicionaba ayer para ocupar el cargo.

Ante tanta turbulencia interna, el presidente electo suspendió el viaje programado para hoy a Nueva York, Estados Unidos, que tenía como misión visitar “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson.

El lunes pasado, consultada sobre la posibilidad de volver a desempeñarse como ministra de Seguridad, Bullrich había mostrado poco entusiasmo, pero dejó abierta una puerta.



“Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver”, había expresado.

Sin embargo, en la misma entrevista aclaró que “hablando las cosas, uno se puede entender”.

Según lo que venía anunciado Milei antes del balotaje, las áreas de Seguridad y Defensa iban a estar en la órbita de su compañera de fórmula y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, pero finalmente terminó pesando más la devolución de favores a Bullrich y al PRO.

El viaje que no será y la llamada de Trump, que vendría al país

Milei suspendió el viaje que tenía previsto para este fin de semana a Estados Unidos para enfocarse en “armar sus equipos de trabajo”.

El viaje iba a ser una estadía corta ya que la semana próxima debe estar en Buenos Aires para participar -junto a Victoria Villarruel- de la Asamblea Legislativa que los proclamará como Presidente y Vicepresidente de la Nación.

La asamblea está prevista para el miércoles 29, aunque no se descarta que pueda realizarse el martes, ya que depende de cuándo termine el escrutinio definitivo.



Por otra parte, desde la oficina del presidente electo se informó que el ex mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Milei para felicitarlo porque “el triunfo por amplia diferencia en la elección del domingo pasado tuvo gran impacto a nivel mundial”. Indicaron también que Trump “anticipó que viajará a la Ciudad de Buenos Aires para reunirse” con Milei, pero no se precisó si lo hará el 10 de diciembre.

Según informaron desde La Libertad Avanza, el contacto del presidente electo con el expresidente estadounidense se realizó gracias a la conexión realizada por Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.