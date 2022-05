Carolina Losada chicaneó a Santiago Cafiero por su inglés: «¿Se lo traduzco?»

La senadora de Juntos por el Cambio por Santa Fe Carolina Losada chicaneó al canciller Santiago Cafiero en una reunión de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado. La legisladora tomó el micrófono para interpelar al funcionario y le leyó el titular de un diario en inglés. «¿Se lo traduzco?», dijo de manera irónica.

Durante la reunión, Losada le planteó al canciller: “Volvió recientemente de India y me llamó la atención una declaración que hizo sobre aumentar la oferta exportable como un objetivo central de la política exterior. Hace semanas aumentaron las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja en un 33%. Me resulta una contradicción. Las personas de esta industria sienten que los desincentiva totalmente”.

En ese momento aprovechó para burlarse de Cafiero, luego del discurso en inglés que dio en Dubái. “Salió en un diario de India, Nueva Delhi la siguiente nota: India urges Argentina to do away with export duty on sunflower oil (India insta a la Argentina a eliminar el arancel a la exportación de aceite de girasol)”, citó e ironizó: “¿Se lo traduzco?”. La actitud de Losada no pasó desapercibida.

El canciller defendió ayer- ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado- la política argentina frente a la invasión de Rusia a Ucrania y destacó la prolongación en el tiempo de la política de Estado de la Argentina ante el conflicto con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, entre otros temas.

“Se tergiversó lo que el presidente Fernández le dijo a Putin. Era una cuestión comercial. Simplemente comercial. El sentido de la visita a Rusia fue el de un presidente que busca generar inversiones en la Argentina”, aclaró Cafiero durante su visita a la Cámara Alta.