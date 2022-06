Carreras le contestó a la docente de la catarsis de Bariloche

La gobernadora Arabela Carreras reconoció que el sistema educativo enfrenta una crisis de “modelo” y necesita adaptarse a “una sociedad que cambia más rápido”, pero tomó distancia de los docentes que confiesan su impotencia y tienen miradas pesimistas sobre la tarea que desarrollan.

Respondió así a la reflexión que divulgó días atrás en redes sociales la docente de Bariloche Ángeles Rivas en la que manifestó su hastío por el “maltrato de los jóvenes, su desgano, su apatía” y la falta de acompañamiento de los adultos. “Me cansé de ser funcional a un sistema que promueve la mediocridad”, afirmó.

También el lector Augusto Wayar expresó su queja en una reciente carta a este medio porque “nadie denuncia que el gran problema de la educación es que no se pueden dar clases” y objetó que “no se puede exigir cumplimiento, no hay premios ni castigos. Los alumnos vienen a la escuela a divertirse, a charlar sobre las novedades de Instagram, Tiktok, a jugar a las cartas y los docentes no tienen herramientas para luchar contra esto”.

Carreras dijo que “los estados de ánimo (de los docentes) los tendrá que ver cada uno” y caracterizó la situación que atraviesa la educación como “algo que ya ha pasado muchas veces”, cuando hacen falta cambios y no se producen con la rapidez esperada. ”Lo que pasa es que la sociedad cambia más rápido y los sistemas tardan en adaptarse. En la pos pandemia esto es mucho más visible”, observó.

Según la gobernadora -que también es docente aunque no ejerce desde hace varios años-, el malestar y la desorientación actual de los trabajadores de la educación ocurre “cuando uno quiere abordar los nuevos problemas con viejos modelos. Los chicos no lo aceptan, los padres no lo entienden y a los docentes les cuesta adaptarse”.

Señaló que desde el gobierno provincial están atentos a esa nueva realidad y, entre otras respuestas, se propusieron “desarrollar contenidos virtuales”, que continúan a pesar de la vuelta a la presencialidad escolar, y promover al mismo tiempo “la comunicación con los padres también de manera virtual”.

Subrayó que en la búsqueda de otras propuestas y adaptaciones “surgen casos como el San José Obrero” en el alto barilochense, que nació como un taller de oficios para adolescentes y jóvenes, promovido por una fundación, y recibe fuerte apoyo de la provincia. “En otra situación nunca hubiera llegado a ser una escuela, pero ahora se encamina a constituirse como escuela formal -refirió Carreras-. También estamos diseñando otra escuela distinta, de cuatro años, para chicos con sobre edad y repitencia, con la idea de empezar desde lo técnico y en el proceso ir llegando gradualmente al pensamiento abstracto y las materias tradicionales. Es algo que hoy no existe”.

Según la gobernadora, “lo que hace falta es una readecuación permanente, el problema es quedarse en los modelos viejos. El sistema educativo siempre ha tenido que enfrentar situaciones así y sabe cómo darse estas discusiones. Son etapas. Malestares como éste se han ido sucediendo a lo largo de la historia y es necesario superarlos”.