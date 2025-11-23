Caso $LIBRA: la comisión investigadora difundió el ingreso de Diego Spagnuolo a la Quinta de Olivos 

La comisión investigadora especial de la criptomoneda Libra dio a conocer la semana última su informe final sobre el escándalo suscitado en febrero pasado. El diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió este domingo movimientos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia y negó las acusaciones en su contra por presunto cobro de coimas en ese organismo.

Caso $LIBRA: los movimientos de Diego Spagnuolo y Mauricio Novelli en Olivos

Ferraro consignó que el domingo 10 de noviembre del 2024, tanto Spagnuolo como Mauricio Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informo producido por la Comisión Investigadora.

y determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei hizo de un «negocio privado» desde una cuenta oficial fue condición necesaria para que la "estafa" a miles de inversores pudiera consumarse, y por lo tanto instó al Congreso a evaluar el presunto "mal desempeño" del mandatario en el "ejercicio de sus funciones".

Por N.A

La comisión que investiga el caso Libra cierra su informe y apunta al rol del Gobierno en el escándalo

La comisión investigadora de la criptomoneda Libra, el primer escándalo de magnitudes que estalló como una bomba en las narices del Gobierno, transita sus horas finales porque mañana presentará en la Cámara de Diputados un pormenorizado informe con las conclusiones del trabajo realizado durante estos meses, que “incluirá consideraciones y recomendaciones surgidas del proceso”.

Así lo anticipó anoche el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará este martes a las 16 hs en la Sala 1 del Anexo A.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el legislador de la Coalición Cívica.