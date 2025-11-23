Luis Caputo evalúa si acepta los pedidos de los gobernadores en una semana clave por el Presupuesto 2026 

La semana entrante será clave para el Gobierno de la Nación por el desarrollo de las negociaciones con los gobernadores previo al Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos que los jefes provinciales le acercaron al Ministro del interior Diego Santilli.

Semana clave por el Presupuesto 2026: Caputo evalúa tomar los pedidos de que los gobernadores le hicieron a Santilli

En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.

En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.

Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.

Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.

En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.

Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.

Diego Santilli negociará con gobernadores antes del Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, intensifica su agenda de reuniones con gobernadores provinciales. El objetivo principal es asegurar el apoyo necesario para la aprobación del Presupuesto 2026 y la reforma laboral. La meta es concluir estos encuentros con la veintena de mandatarios aliados antes del 10 de diciembre, fecha de inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.

Diego Santilli viajará el próximo martes a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua. Este encuentro es estratégico, ya que Passalacqua, junto a Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores. Para esta semana, el funcionario también prevé un diálogo con el gobernador jujeño Carlos Sadir, buscando sumar apoyos legislativos.

El pasado viernes, Santilli se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero. El gobernador santiagueño manifestó su predisposición para respaldar el Presupuesto 2026, aunque planteó reclamos vinculados a fondos. A partir del 28 de noviembre, Zamora asumirá una banca en el Senado, donde tendrá influencia sobre tres escaños y siete diputados.