Causa sobresueldos en Río Negro: el exministro Barbeiro volvía del exterior y fue detenido en el aeropuerto de Bariloche

César Barbeito fue seis años ministro de Educación de Río Negro. Su última intervención pública fue candidato a gobernador de la UCR en 2011. Archivo

El exministro de Educación y de Coordinación del gobierno de Río Negro durante los últimos gobiernos radicales, César Barbeito, fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto internacional de Bariloche este domingo cuando llegó en un vuelo.

Barbeito, que tiene lugar de residencia en El Bolsón, se encontraba en el exterior cuando el viernes pasado se conoció el falló de la Corte Suprema de Justicia que ratificó las condenas de la causa Sobresueldos, por la cual junto a Francisco “Ringo”González, deben cumplir pena efectiva de tres años y seis meses de prisión.

González se entregó el mismo viernes en la comisaría de Darwin, la localidad del Valle Medio ubicada a unos 110 kilómetros de su lugar de residencia, en Chichinales.

El abogado defensor de Barbeito, Damián Torres, confirmó ese día que su asistido se encontraba de vacaciones en el exterior y se presentaría voluntariamente en el transcurso de esta semana.

Esta mañana trascendió que Barbeito se habría presentado en una comisaría de Bariloche y quedó detenido. Hubo hermetismo de la fuerza policial provincial, pero después del mediodía Diario RÍO NEGRO pudo confirmar que el exministro en realidad era esperado por agentes de la PSA en el aeropuerto cuando descendió de un avión.

Se desconoce si Barbeito viajaba en uno de los dos vuelos provenientes de Brasil que el domingo arribaron a Bariloche o en un vuelo de los 13 servicios de cabotaje que ayer tuvieron las compañías aéreas provenientes de Aeroparque y de Ezeiza.

La PSA, que es la fuerza que tiene jurisdicción en la terminal aeroportuaria, tras interceptar a Barbeito lo trasladó a una comisaría de Bariloche y lo entregó a la Policía de Río Negro.

Este lunes el exfuncionario ya había sido trasladado al Penal de Régimen Abierto N°7 de Pomona, distante a unos 685 kilómetros de la ciudad cordillerana.