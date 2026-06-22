Pase a planta en Río Negro: la reunión de Weretilneck-Aguiar concluyó con la fecha de corte

El gobernador Weretilneck recibió a Aguiar, en su despacho en Energía, en Cipolletti. Foto Gentileza.

El gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el titular de ATE Nación, Rodolfo Aguiar para concluir con las condiciones del proceso de pase a planta permanente de los contratados en el Estado provincial.

Ambos se juntaron en Cipolletti para concluir con las condiciones el nuevo régimen. El plazo de ingreso para la inscripción fue el punto más debatido y, finalmente, se estableció en el 31 de diciembre del 2025.

El proceso incluye a cerca de 4.200 estatales en Río Negro

El último proceso de ingreso a planta permanente en el Poder Ejecutivo se correspondió con la ley N° 5511, sancionada en agosto del 2021.

El universo de estatales contratados que podría acceder al régimen totalizaría unos 4.200, según la información proporcionada.

Según Aguiar, este «pase a planta se convierte en un oasis en el desierto de destrucción de derechos en el que se ha transformado la Argentina. En la última década y media pasamos de una ley de disponibilidad a la plena estabilidad en el empleo público».

El dirigente gremial confirmó que comprenderá «a los trabajadores de todos los organismos y ministerios del Estado con corte de ingreso hasta el 31 de diciembre de 2025″. Agregó que «a partir de mañana se comenzará a trabajar en el proyecto de ley que ingresaría en la legislatura rionegrina durante la primera semana de julio».

Aguiar destacó el pase a planta como un avance en derechos laborales y llamó a afiliarse a ATE

Según la gacetilla del gremio, Aguiar remarcó que el «pase a planta es uno de los mayores avances en materia de derechos laborales en el Estado» y llamó a los estatales a «afiliarse a ATE para seguir ganando derechos».

Valoró y definió «este tiempo histórico en la provincia» y consideró que este «logro significativo solo puede ser posible a partir de un sindicato como ATE que está en guardia, que se mantiene alerta, que es inquieto y que va por más».

En el 2019, Weretilneck y Aguiar ya habían acordado un ingreso a planta permanente, que alcanzó a unos 3.000 contratados.

Posteriormente, en el 2021, la gobernadora Arabela Carreras impulsó otro proceso y se otorgó estabilidad laboral a 2.800 agentes. Luego, en marzo del 2023, se lanzó otra propuesta, conjuntamente con Aguiar, aunque ese propósito no prosperó por resistencia de Weretilneck.