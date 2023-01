César Milani negó cualquier vinculación con una «mesa militar» en la AFI

El ex jefe del Ejército respondió con dureza a las informaciones que lo vinculan a una "mesa militar" en la AFI.

El exjefe del Ejército César Milani aseguró hoy que «quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible», en respuesta a las versiones periodísticas que lo vinculan con el funcionamiento de una supuesta «mesa militar» en las oficinas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

«Quisieron crear una pantalla de humo para defender lo indefendible. Quieren desviar la atención de la promiscuidad que hay entre el macrismo, gente del partido judicial y operadores mediáticos», afirmó Milani en declaraciones a radio AM 990.

De esta forma, el teniente general retirado respondió a las versiones periodísticas que lo vinculan con una supuesta «mesa militar» en la AFI que serviría para escuchas ilegales.

Señalan a cuatro coroneles retirados

Durante el mediodía de este martes, Hugo Alconada Mon publicó en La Nación que estarían involucrados, también, cuatro coroneles retirados, contratados como «personal civil de inteligencia» en la AFI u otro organismo del sistema de inteligencia, como la Policía Federal, Gendarmería o alguna fuerza de seguridad.

Indicó que sus nombres serían Augusto Javier Cayo, Enrique Jesús Tonazzi, Leopoldo Daniel Lobo y Sergio Daniel Skobalski.

La semana pasada, se revelaron nuevas conversaciones privadas del ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, vocero del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti. Dados a conocer por el diario Perfil, el funcionario del Gobierno de la Ciudad y con el hombre cercano al juez de la Corte hablan de «proponerle negocios a Horacio (Rodríguez Larreta)”, “juntar verdes” y de aparentes sobres con dinero.

«Yo hace ocho años que no piso una dependencia oficial del Gobierno de ningún tipo ni que tampoco veo a (el titular de la AFI) Agustín Rossi. No tengo absolutamente nada que ver porque no conozco a nadie que trabaje ahí», remarcó Milani.

Cuestionamiento a periodistas

En ese sentido, criticó al periodista Daniel Santoro, a quien calificó como «calumniador, operador político y difamador».

«Tendría que haberme llamado y preguntado sobre las cosas que sacó en Clarín, que son absolutamente falsas. Eso es buen periodismo», subrayó.

También criticó al periodista de La Nación Joaquín Morales Solá, quien mencionó en su publicación a Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román como «espías de las Fuerzas Armadas».