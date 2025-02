Choele: intendente Ramello anunció más obras e inversiones y llamó a «no destruir el Estado»

Ramello se enfocó anoche, en el Deliberante de su ciudad, en temas de infraestructura, desarrollo urbano e inversión en servicios. «Este año vamos por un nuevo sueño: asfaltar por completo las avenidas San Martín y Don Bosco», sostuvo.

Este lunes, a las 20:30, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, dejó inaugurado el período ordinario de sesiones del Concejo Deliberante, en un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, concejales y vecinos. A las 21:28 terminó su exposición.



En su discurso, Ramello realizó un balance de su primer año de su segunda gestión municipal, enfatizó en los ejes conceptuales de su política de Estado local y en los avances logrados y los proyectos en marcha. De este modo dio inicio formal a la actividad legislativa del 2025, espacio donde se seguirán debatirán iniciativas claves para el desarrollo de la ciudad.

“En este recinto encuentran expresión las concepciones, culturas y preferencias políticas vigentes, que cuentan con representación entre los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. En este recinto confrontan, debaten y fundamentalmente se convalidan democráticamente diferentes posiciones políticas, y esto nos realiza y fortalece como comunidad. Participamos porque queremos una mejor ciudad”, sostuvo en los tramos iniciales de su exposición.

Ramello pasada las 20 de este lunes, a minutos de iniciar formalmente la actividad legislativa del 2025 en el Deliberante de Choele Choel, donde ejerce la intendencia por segunda vez consecutiva.

«No volver al pasado»

Tras describir su primer mandato comunal, Ramello se enfocó en este nuevo trabajo de su gestión: “Iniciamos nuestro segundo período de gobierno en diciembre de 2.023 en un contexto político y económico completamente distinto. Con una nueva fuerza política asumiendo el gobierno nacional. Con anuncios de nuevas medidas económicas, fundamentalmente encaminadas al achicamiento del Estado, al achicamiento del gasto público. Con ajuste y caída nominal y real, y licuación de las transferencias nacionales por el impacto de la eliminación del impuesto a las ganancias y el efecto de la inflación”.

Aún así, remarcó, “continuamos con la propuesta transformadora, que identifica a esta gestión y que es “Choele Ciudad”. No detenernos. No volver al pasado. No volver a la postergación, al abandono, a la desidia. No volver a ese estado municipal deficitario, mal administrado, que no daba soluciones y que constituía una carga para los choelenses”.

Recuperación técnica, administrativa y económica/financiera

“Asumimos con el mandato popular de no detener la modernización, la recuperación técnica, administrativa y económica/financiera de un municipio al servicio del pueblo, que genere oportunidades, que sea transformador de la realidad y herramienta de desarrollo”, agregó.

“Por eso, en el 2.024 y con un único antecedente en la gestión del intendente Jesús Zuain, en 2.006, adquirimos e incorporamos al parque automotor -con recursos municipales- una motoniveladora Pauny, con una inversión final de $238 millones de pesos. Restauramos a nuevo, además, con un costo de $25 millones de pesos esa motoniveladora “New Holland” adquirida por Jesús”, dijo.

“Estas inversiones nos permitieron automáticamente expandir el programa de mantenimiento y mejoramiento vial, logrando en 2.024 cumplir el objetivo de mejorar y mantener con aporte de áridos y ripio 400 cuadras que representan el 80% del total de las calles de tierra de la localidad. En pocos días más, con una inversión de $9 millones de pesos, vamos a estar finalizando la reparación de la motoniveladora marca “Dresser”. De esta manera, por primera vez, vamos a tener los 3 equipos funcionando en paralelo”, aseguró.

La zona de la rotonda de Choele Choel. Foto archivo «Río Negro»

Caminos vecinales en Paso Piedra y La Rinconada

Hizo notar luego que por primera vez “tendremos la posibilidad – histórica- de destinar uno de estos equipos con exclusividad a la zona de chacras, para atender los caminos vecinales de Paso Piedra y La Rinconada, dando así respuesta a un reclamo de años de la producción”.

Esta inversión en el parque automotor permitirá estar mejor preparados para dar una mejor respuesta ante eventos meteorológicos de tormentas intensas, por desgracia cada vez más frecuentes, afirmó.

A estas inversiones agregó las que hicieron el pasado año en el parque automotor en general y maquinarias menores, cifra que llega a los $ 252 millones de pesos.

“En 2024 hicimos una inversión superior a los $500 millones de pesos en reequipamiento y mejora de nuestro parque automotor”, sintetizó.

Vecinos seguían en una pantalla el discurso del intendente Diego Ramello.

El Acceso Oestee de la ciudad, el gran proyecto del momento

Tras enumerar más inversiones, Ramello se detuvo en la ejecución del nuevo Acceso Oeste de la ciudad, que conecta la Universidad de Río Negro con la avenida Don Bosco en el barrio Maldonado, y con el casco histórico de la ciudad a través de la avenida San Martín. “Es así como se convertirá en el principal acceso urbano a Choele”, dijo.

“Este trascendental proyecto también implica la incorporación a la planta urbana de una importante superficie de tierras. Hecho que sin dudas va a marcar, desde el punto de vista urbano, un hito en el crecimiento de nuestra ciudad”, advirtió.

Según su administración, el desarrollo y fraccionamiento de este sector “va a multiplicar la oferta de terrenos, va a implicar más construcción, más trabajo, más comercio, más servicios y más oportunidades para los choelenses”.

Con financiamiento de provincia ejecutará las tareas de infraestructura de redes de agua, electricidad y alumbrado público para 232 lotes en el marco del programa “Rio Negro Suelo Urbano”, en el sector contiguo a las 86 viviendas, con una inversión pública de $765 millones. Se trata de 120 terrenos ya adjudicados a beneficiarios del programa municipal “Tierra Propia”, y de 112 terrenos nuevos que serán sorteados y adjudicados por el IPPV.

«Vamos por una reparación histórica en nuestros barrios Villa Unión Sur y Maldonado», dijo Ramello.

Barrios Las Bardas y Maldonado

También con aportes de provincia, más recursos municipales, “estamos poniendo en valor la plaza del barrio Las Bardas para transformarla en un espacio inclusivo, amigable, recreativo, incorporando juegos para las primeras infancias que puedan ser utilizados por niños con trastornos del espectro autista, un área de calistenia y una cancha de fútbol de césped sintético”.

Es ahí que también construirán una cisterna subterránea de cemento, con una capacidad de almacenar 60.000 litros de agua, que permitirá parquizar una parte importante de la plaza. Todo ello con una inversión aproximada de $150 millones de pesos.

“Por eso también estamos realizando trabajos de puesta en valor, con recursos propios, del espacio verde ubicado en el barrio de las 29 viviendas en el barrio Maldonado”, informó a continuación.

Ramello saluda al legislador Gustavo San Román, en el Deliberante de Choele Choel.

“Somos el primer gobierno municipal, desde el retorno de la democracia en 1.983, sin mayoría propia en el Consejo Deliberante. Hemos logrado en el año que pasó alcanzar en este ámbito legislativo los consensos y mayorías necesarias. De esta manera pudimos gobernar y gestionar. Aunar criterios y objetivos” Diego Ramello, intendente de Choele Choel, segunda gestión de gobierno local

“Incorporaremos un estacionamiento sobre calle Mansilla, media cancha reglamentaria de básquet, senderos delimitados de área de juegos y fundación de estos, todo ello con una inversión pública de más de $60 millones de pesos”, aseguró.

Hizo mención a dos obras de extensión de red de gas para vecinos de los barrios Maldonado y Tupac Amaru con una inversión de $83 millones de pesos.

El intendente también se refirió a inversiones para mejorar el servicio eléctrico en la localidad, con la nueva línea de media sobre calle Avellaneda, la reformulación de la línea de baja en calle Tello, la mejora de línea de baja sobre calle Vinnet y la extensión de línea a media tensión de 33 kv y nueva estación transformadora. “Esta última obra, permitirá disponer de una capacidad de energía en la ciudad que garantizará la factibilidad de nuevos emprendimientos y proyectos, para los próximos 50 años. Son obras que representan una inversión de más de $2.000 millones de pesos”.

En los tramos finales de su extenso y exhaustivo discurso remarcó:

La rotonda

“Nunca bajamos ni bajaremos los brazos por la obra de la rotonda. Creemos en esta obra, sabemos de su importancia y su valor estratégico. Por eso celebramos los recientes anuncios de reactivación y el reinicio de las tareas de ordenamiento y mantenimiento en el sector. Siempre fuimos pacientes, porque sabemos que la obra finalizada va a generar un avance significativo para la seguridad vial y la planificación urbana de nuestra ciudad”.

La vida deportiva

“La asignación de recursos a clubes deportivos, principalmente haciéndonos cargo del pago total del consumo de luz en sus instalaciones, y la financiación de eventos realizados por diversas disciplinas deportivas, refleja el real interés de nuestra administración por fomentar el deporte como herramienta de inclusión social y desarrollo personal”.

La Feria Municipal de Productores

“Tras su traslado al Parque San Martín se generó un espacio de mayor comodidad y funcionalidad tanto para los productores como para los consumidores. Es un punto de encuentro donde los vecinos pueden acceder a la compra de frutas, verduras, hortalizas y panificados caseros”.

Ficha Limpia

“Hace tres años los choelenses fuimos “pioneros” en aprobar “Ficha Limpia”, una ordenanza que impide que personas que tengan condena en segunda instancia puedan acceder a ocupar cargos públicos. Fuimos de las primeras ciudades de la Argentina en incorporar este marco normativo a nuestro diseño institucional, porque creemos que la transparencia y la ética son esenciales para construir confianza y fortalecer nuestra comunidad. Hoy, este tema es agenda en el orden nacional, y aparecen actores nuevos levantando estas banderas”.

«No queremos la destrucción del Estado»

En la parte final de su discurso, Ramello reiteró: “Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de ser una ciudad que lidera con el ejemplo, y que lo que nos motiva son ideas, valores y no climas de épocas circunstanciales. Nosotros no queremos la destrucción del Estado. Nosotros decimos que el problema no es el Estado. El problema es la mala administración, la mala política. El problema es la in/conducta fiscal e institucional. Los desequilibrios, la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Hay que castigar la falta de responsabilidad, la falta de preparación, la mala administración, la mala política… Pero no hay que destruir el Estado”.

“Somos el primer gobierno municipal, desde el retorno de la democracia en 1.983, sin mayoría propia en el Consejo Deliberante. Hemos logrado en el año que pasó alcanzar en este ámbito legislativo los consensos y mayorías necesarias. De esta manera pudimos gobernar y gestionar. Aunar criterios y objetivos”, concluyó.