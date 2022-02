Cierre de la Exposición Rural: «Vemos de reojo cómo Nación adjudica tierras a encapuchados y violentos»

Bajo una intensa lluvia y fuertes críticas al gobierno nacional por los incendios, la macroeconomía y las usurpaciones de tierras, cerró la 36 edición de la Exposición Rural en Bariloche.

La muestra del campo que se lleva a cabo en un predio en el este de la ciudad no recibía público desde antes de la pandemia. En esta oportunidad, participaron 43 expositores comerciales, 22 carneros y 17 expositores de caballos, a los que se sumaron espectáculos musicales.

«El mundo estuvo paralizado por la pandemia los dos últimos años, pero el campo no paró. De todos modos, estos años no nos dieron descanso», comenzó diciendo Leandro Ballerini, el vicepresidente de la Sociedad Rural Bariloche, en referencia a la intensa nevada del 2020 y, 18 meses después, a la sequía «más grande de los registros, que generó un déficit hídrico entre el 60 y el 80%» y pérdidas millonarias en el sector.

En varias oportunidades, Ballerini resaltó el «acompañamiento» del gobierno provincial al campo aunque arremetió contra el gobierno nacional.

Detalló que desde la erupción del volcán cordón Caulle Puyehue en 2011, el stock alcanzó un piso del 30% que hoy se duplicó. «Pero el cambio climático llegó para quedarse. Por eso es fundamental darle un horizonte al productor y las medidas cortoplacistas no sirven. La situación macroeconómica nos afecta con una inflación interanual por encima del 50%», señaló.

A la incertidumbre económica, añadió, se suman «usurpaciones, violencia, cortes de ruta, quema de maquinaria, persecuciones, amedrentamiento continuo a vecinos, pobladores y productores«. Acusó al gobierno nacional por «inoperancia e ineficiencia»: «Cientos de pobladores que producen deben esperar los títulos de propiedad de su lugar; mientras tanto vemos de reojo cómo Nación reparte y adjudica tierras fiscales a encapuchados y violentos».

También se hizo mención al incendio forestal que afecta el parque nacional Nahuel Huapi desde el 7 de diciembre. «Vienen, vemos cómo se toman fotos, se suben a helicópteros para sacarse más fotos«, señaló.

El vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel de Raedemaeker, se mostró optimista por la lluvia en Bariloche y expresó que «ojalá lloviera en Corrientes». Sobre la Exposición Rural, planteó: «Esto es una unión del campo y la ciudad. Hoy, vivimos un enfrentamiento inentendible motivado por una ideología incomprensible«. También se refirió al alto nivel de pobreza y calificó a la situación como inmoral «en un país productor de alimentos».

La gobernadora Arabela Carreras recorrió al exposición al cierre y recordó que durante la primera en General Roca a la que asistió como gobernadora ya se había referido a las implicancias del cambio climático. «En los dos años que llevamos quedó en claro la importancia de este problema. Tuvimos precipitaciones extremas, nevadas extremas y una gran sequía. En 2020 perdimos animales por la nevada; el año pasado, por la sequía», aseguró.

En este sentido, recordó que a fines del año pasado, se declaró la emergencia agropecuaria por la sequía. «Es más que una emergencia. Acá está ocurriendo sistemáticamente. Esto ha venido para quedarse», dijo.

Al cierre de su discurso, Carreras recalcó que «hay mucho campo disponible y necesitamos que los jóvenes no se vayan». Por eso, anunció que el primero de marzo, enviará un proyecto de ley a la Legislatura de Río Negro para otorgar «cientos» de títulos de propiedad. «Estuvimos dos años trabajando para regular este problema. Gente con más de 20, 30 años que no puede tener su título de propiedad y sus hijos no tienen derecho a heredar como corresponde. También entregaremos títulos comunitarios a comunidades. Siempre y cuando los expedientes estén libres de conflictos legales y disputas territoriales«, manifestó.