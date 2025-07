Cierre de Vialidad y otros organismos: trabajadores de Neuquén y Río Negro reaccionan al plan «motosierra» de Javier Milei

Javier Milei avanzó con su plan «motosierra» con impacto directo sobre organismos públicos en pos de reducir la intervención estatal y el gasto público. El lunes resolvió cerrar Vialidad Nacional, pero también comunicó reformas sobre otras dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad vial. Esta situación, además de incertidumbre, generó primeras reacciones entre los trabajadores de Neuquén y Río Negro quienes no descartan un nuevo «plan de lucha».

La incertidumbre es total entre los trabajadores de Neuquén y Río Negro. El Gobierno avanzó con sus planes de ajustes de organismos estatales que tienen distintas dependencias hacia el interior del país y que tiene bajo su órbita, a miles de trabajadores que temen perder sus puestos laborales.

El cierre de Vialidad Nacional y la comunicación del vocero presidencial que confirma la transformación de organismos en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), fue la última gota que rebalsó el vaso. Durante las primeras horas de este martes y a medida que la noticia fue llegando a las provincias, los trabajadores empezaron a organizarse para ver qué medidas tomar.

Cierre de Vialidad Nacional: reacciones en Neuquén y Río Negro

El secretario general del sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVYARA) en Neuquén, Luis Cuevas, en diálogo con Diario RÍO NEGRO resaltó que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei están en «asamblea permanente» porque desde el principio fueron «atacados con desfinanciamiento, vaciamiento, despidos y sin paritarias», sin embargo ante la reciente medida, comentó que están a la espera de alguna indicación a nivel nacional para ver cómo actuar.

De esta manera planteó que el objetivo es organizarse en conjunto con todas las seccionales del país y reveló que el viernes pasado, cuando surgieron los rumores del decreto que iba a lanzar Javier Milei, organizaron una asamblea para proponer las medidas «más efectivas» a tomar, aunque aún no se resolvió.

A su vez en una entrevista con RADIO RÍO NEGRO expresó que la preocupación es general y se replica en todos las provincias del país, sobre todo porque el Gobierno no dejó en claro que va a pasar con el mantenimiento de las rutas y sobre lo que puede llegar a pasar con los trabajadores. «Hay incertidumbre total», agregó y resaltó que Vialidad en Neuquén en total hay 142 empleados que no saben si van a ser despedidos o no.

«Presentaremos alguna cautelar o algún tipo de denuncia porque hemos sido afectados porque nos metieron en la misma bolsa de la corrupción que hubo dentro del organismo», adelantó y esperan que la medida se pueda revertir.

Del lado de Río Negro la incertidumbre es igual de grande. En esta provincia, la dirección nacional que ahora será eliminada cuenta con un plantel que «ronda entre los 160 y 170 trabajadores». Sin embargo al igual que Neuquén, aún no definen medidas y reiteraron que están en «asamblea permanente».

Cambios en otros organismos nacionales que afectan a Neuquén y Río Negro

Otro de los organismos afectados por la «motosierra» de Javier Milei con dependencias en Neuquén y Río Negro son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Según el decreto publicado por el Gobierno el INTI dejó de tener estatus de organismo descentralizado y pasará a funcionar bajo la estructura de dependencias de la Secretaría de Industria y Comercio, manteniendo un estado de “unidad organizativa dependiente”. Pese a esta modificatoria, el organismo va a conservar su nombre para preservar el reconocimiento internacional.

Esta situación generó repercusiones inmediatas en las provincias de Neuquén y Río Negro. La jefa del departamento de proyectos en INTI Patagonia Norte, Laura Álvarez, contó que entienden que «por el momento las cosas continuarán funcionando como venían» ya que el Gobierno no dio a conocer con la reforma, cómo va a hacer la nueva estructura y adelantó que solicitaron una reunión con el presidente de INTI.

Álvarez comunicó que se organizó una asamblea y planean solicitar un amparo por la vía legal. «Además del avasallamiento a la políticas de ciencia y tecnología y sus instrumentos, lo concreto es que hay cuestiones operativas que no están claras», criticó.

Por su parte desde ATE Senillosa, Jonatan Valenzuela, quienes ya han realizado en ocasiones anteriores medidas de acción como volanteadas o sumarse a la marcha universitaria para expresar su rechazo al plan de ajuste de Javier Milei, adelantaron que esta semana van a definir próximas actividades.

Respecto a INTA, la situación es la misma. En Neuquén el organismo tiene poco personal ya que las experimentales cercanas están en Río Negro con ubicación en el Alto Valle y Bariloche. Como la medida de Javier Milei tiene impacto directo, los trabajadores ya se organizaron para realizar un asamblea y llevar a cabo medidas de lucha en Allen.

Por último el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en medios radiales reiteró su repudio a la medida sobre INTI e INTA y tras pedir intervención de los gobernadores, llamó a la movilización popular.