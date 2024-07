Cimolai no pidió el desalojo de manifestantes del hall frente a su despacho

El intendente Esteban Cimolai (Somos Centenario) aseguró que la justicia actuó de oficio el jueves, cuando la policía se llevó demorados del segundo piso del palacio municipal a los delegados de ATE que reclamaban la reincorporación de agentes que fueron dados de baja como contratados. No hubo pedido de desalojo, sostuvo el jefe comunal. Los manifestantes de ATE están acusados por una causa que investiga el fiscal de delitos económicos, Juan Narváez, el mismo que ordenó la demora de mujeres en los allanamientos de las organizaciones sociales en Neuquén capital.

El intendente de Centenario tiene un conflicto en la puerta de la comuna desde la semana pasada por el reclamo de ATE que alega despidos. Cimolai aseguró que «no estamos despidiendo» sino que se trata de vencimientos de contratos que fueron incorporados en junio de 2023 y cuya evaluación personal ameritó la no renovación.

Cuestionó que el ex intendente Javier Bertoldi (PJ), aunque conocía que el 10 de diciembre asumiría otra gestión política, emitió 243 contratos con fecha de vencimiento en junio de 2024. «Deberían haber tenido vencimiento el 10 de diciembre, que es cuando dejaba el mandato, para no comprometer los fondos de la próxima gestión», planteó.

Agregó que del total, 77 corresponden a afiliados al gremio ATE y 9 del total, no fueron renovados tras una evaluación de desempeño. «Cuando asumimos decidimos respetar esos contratos y hacer una revisión hasta el 30 de junio, eso arrojó que hubo 9 que no daban cumplimiento por diferente situaciones y no se les renovó: no estamos despidiendo, no se renuevan 9 de 243, de los cuales 77 son afiliados a ATE», insistió.

Ayer se llevó a cabo una nueva marcha por las calles de la ciudad y una ruidosa permanencia frente a las puertas de la comuna, con el reclamo de reincorporación.

Sobre la demora de delegados gremiales que se produjo en la antesala de su despacho en el segundo piso de la comuna de personas que demandaban la reincorporación, Cimolai expresó que no hubo un pedido de desalojo por parte del municipio a la justicia. «No alcanzamos a hacer la denuncia; desde que asumimos radicamos más de 10 denuncias por diferentes acciones como cerrar por completo un edificio, poner candados, no dejar retirar vehículos de emergencia en el corralón, no permitir la salida de camiones agua cuando había emergencia de servicios públicos, pero esta vez se actuó de oficio», manifestó.

Se mostró en respaldo del accionar adoptado e insistió en que «la policía hizo el trabajo que viene haciendo de preservar los bienes del Estado; no hubo pedido de desalojo, sí estamos en constante comunicación con los fiscales donde le manifestamos las posturas que va tomando el gremio«, dijo.

«Vamos a seguir con la protesta»

«Vamos a seguir protestando hasta que la familia municipal tenga su contrato», dijo el secretario de la seccional Este de ATE, Ricardo Tabia. El dirigente gremial fue demorado la semana pasada en el segundo piso del palacio municipal junto con otros 4 integrantes del gremio y se los acusó, dijo, de impedir la actividad recaudatoria de la comuna.

La orden para el procedimiento de demora fue del fiscal de delitos económicos, Juan Narváez. «El intendente se contradice el intendente con el secretario legal y técnico, que nos dijo que había hecho la denuncia. Nos demoran con la excusa de que estábamos impidiendo que el muncipio recaude, cuando las tasas se cobran en la planta baja y estábamos en el primer piso», sostuvo Tabia.

Agregó que se los demoró en el primer piso pasadas las 14 cuando el horario de atención al público había finalizado en la planta baja.

Agregó que hoy continuarán con manifestaciones en el municipio hasta lograr la reincorporación de 16 contratados. «No son 9, son 16 y la mayoría tienen entre 2 y 3 años de trabajo, que el intendente deje de echarle la culpa a la gestión anterior, cuando tiene la ciudad detonada y se ocupan de llevarnos a la comisaría por protestar», sostuvo.