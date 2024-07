Video | Organizaciones sociales hablaron de los allanamientos en Neuquén: «no es un delito asistir a la gente que no tiene para comer»

Luego del megaoperativo con 14 allanamientos simultáneos en Neuquén, los referentes de varias organizaciones sociales brindan una conferencia de prensa con el objetivo de manifestar su opinión sobre lo ocurrido y denunciar el accionar del Gobierno durante los allanamientos. Es en Casa de Gobierno de Neuquén. Ayer, Libres del Sur, una de las agrupaciones investigadas, exigió la renuncia del ministro de Trabajo, Lucas Castelli y anunciaron que realizarán una contradenuncia.

Una de las referentes del FOL que fue detenida, Ana Montoya, expresó «nosotros estamos convencidos de lo que hacemos, no es un delito asistir a la gente que no tiene para comer, delito es que un fiscal determine los allanamientos de la forma en que se hicieron, que el gobernador no se haga cargo del hambre que está pasando la provincia».

«En un momento éramos los héroes de la situación», dijo el referente del FOL, Diego Mauro, refiriéndose a las actividades que realizaron en la pandemia. «No tenemos notificación de qué se nos acusa a nosotros«, afirmó.

En cuanto a los fondos que se denuncian, «no nos olvidemos quién hace la denuncia y quiénes están implicados», expresó. Los fondos destinados a la cooperativa en 2023, «fueron destinados para tal fin», aseguró.

Mauro afirmó que presentaron todo lo que la justicia pidió. «El objeto concreto eran las capacitaciones y lo hicimos para eso». Además, contó que a partir de esas capacitaciones hicieron obras.

«Vayan a hablar con los intendentes, ellos fueron los que consiguieron los espacios para que se trabaje, consideramos que la mejor capacitación es trabajando», expuso.

Manifestó que «hay una clara persecución política». «Ahora nos tocó a nosotros, pasó en Buenos Aires también», comentó.

«El ministerio de Trabajo es el que impide que se trabaje«, garantizó.

Por su parte, el abogado de las organizaciones expresó que «la fiscalía sale a decir un montón de cosas, pero en el legajo lo oculta». Agregó «no nos dieron el acta de allanamiento». «No hay prueba en el expediente que justifique el allanamiento ni la violencia«, señaló.

«No vi actuación de la fiscalía», aseguró el abogado. «Mostraron una denuncia de Castelli, la denuncia de la fiscalía de estado y una ampliación. Y ayer videos de declaraciones que tomaron en la fiscalía que aún estamos analizando», contó.

Exigió que se devuelvan los vehículos secuestrados y celulares «de los hijos de las víctimas«.

«Hicimos varias denuncias de corrupción (a políticos) y ¿Saben cuantas detenciones hubo? cero».

Las agrupaciones sociales, a través de un comunicado, manifestaron que rechazan «enérgicamente los allanamientos y detenciones de 10 compañeras, ejecutadas por la justicia provincial bajo las órdenes del gobierno de Figueroa». A esto sumaron la «política de persecución y criminalización de la protesta social impulsada por Milei – Bullrich».

Para ampliar su rechazo a lo ocurrido, hoy a las 9 se reunieron en Casa de Gobierno, en la capital neuquina, para dar una conferencia de prensa. «Denunciamos las vejaciones y violencia de los allanamientos, ya que fueron realizados a espacios y comedores populares, dejando destrozos en domicilios particulares», dijeron.

Además, aseguraron que se trata de una «clara señal de violencia estatal», y rechazan «las acusaciones del gobierno y la justicia, las cuales buscan criminalizar las organizaciones populares con la pretensión de que las políticas de ajuste de Milei y Figueroa tengan curso».

Por último, llamaron a «luchar no es delito, libertad a los presos políticos, basta de criminalizar la protesta social. Abajo las causas armadas y el ataque al derecho a luchar».

De la conferencia de prensa participarán el FOL, Polo Obrero, FOL Unidad, CTEP, FPDS, FPDS UTEP, FPDS Corriente Plurinacional, MTS Teresa Vive, MTE, Aten capital, Aten Plottier, Sindicato Ceramista, Gremial Interna Banco Nación, Unter Cipolletti, APUNC, María Victoria Sachadwill, Sec gral Asociación Personal UNMdP, CTA Autónoma seccional Cutral-Co – Plaza Huincul, Minoría Adunc Neuquén, CeProDH, FUC ( Federación Universitaria del Comahue), CETRASO, CEHUMA, Centro de estudiantes de ingeniería, Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas, Centro de Estudiantes de Facias Allen, Centro de estudiantes Ciencias de la educación y Psicología, CEFEA, Centro de estudiantes del ISFD N°6, Marabunta- APCA, Partido Obrero, Gabriela Suppicich Diputada Provincial FIT-U, PTS- Andrés Blanco diputado provincial PTS FIT-UIzquierda Socialista- MST, Concejal Priscila Otton, Descamisados, Nuevo MAS, Jubilados Insurgentes, POR, Frente de Unidad Docente – Unco-Fadecs, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social MULCS, ATE Río Negro, CTA Autónoma Río Negro.

Libres del Sur realizará una contradenuncia tras los allanamientos a organizaciones sociales de Neuquén

Libres del Sur, una de las agrupaciones investigadas, convocó a una conferencia de prensa el lunes donde exigieron que renuncie el ministro de Trabajo, Lucas Castelli y anunciaron que realizarán una contradenuncia. ATE, por su parte, llamó a un plenario bajo el lema «basta de hostigamiento policial de Figueroa», pero no está relacionado con estos procedimientos sino que se denuncia la detención de un dirigente que consideran injustificada.

El presidente de Libres Del Sur catalogó al funcionario como «machirulo» y sostuvo que «todas las detenidas fueron mujeres».

Del mismo modo, Escobar aseguró desde el gobierno provincial buscaban la foto de Aballay esposada para mostrarla como un trofeo. Además, negó cualquier tipo de «extorsión» por parte de las organizaciones y aseguró que llevarán adelante «acciones jurídicas» contra el Ejecutivo.

Además de Escobar y Aballay, estuvieron presentes Darío Martínez y Mercedes Lamarca, quienes tomaron la palabra para expresar su solidaridad con los dirigentes sociales de Neuquén.

«En Neuquén, lo que aconteció este viernes, nos remonta a lo más tétrico de nuestra República Argentina: la dictadura militar», dijo Lamarca. También apuntó contra la Fiscalía por el tinte “mediático” que generó la causa.

«Se entregó toda la rendición de las actividades de Libres Del Sur», respondió Escobar ante la consulta de Diario RÍO NEGRO respecto de los pedidos de Fiscalía. «Miren a la cara a estos dirigentes, son personas buenas», siguió.

Además, contó que llevarán adelante «acciones jurídicas para desenmascarar en la provincia de los Derechos Humanos esta gran violación que nos lleva a las peores épocas».

Allanamientos a organizaciones sociales de Neuquén

El viernes la Policía de Neuquén realizó 14 allanamientos a locales y viviendas vinculadas a espacios políticos de distintas organizaciones sociales ubicadas en la capital.

Según explicó, Diego Mauro, referente del FOL en RÍO NEGRO RADIO, los allanamientos se realizaron en las casas particulares de algunos referentes, en el oeste de Neuquén. Así como también en los locales que utilizan los espacios políticos para reunirse. Desde el PO, Cesar Parra, confirmó que se realizaron en el barrio 7 de mayo y Valentina Norte rural.

Desde prensa del Gobierno de Neuquén explicaron que se trata de la causa provincial y no de la causa nacional, lo que generó confusión en las organizaciones sociales. En febrero Provincia había denunciado que no se rendían los montos de dinero entregados para capacitaciones por la gestión anterior.

La causa provincial comenzó en 2023, cuando el Gobierno de Neuquén acusó de haber malversado los fondos que se le habían otorgado por convenio a el Polo Obrero, FOL, FPDS UTEP, FOL Unidad, FPDS y Territorio Evita, organizaciones que están nucleadas a través de la cooperativa Viento Sur Ltda.