Clínicas de Río Negro y Neuquén cortaron prestaciones al PAMI: hubo pagos pero la medida sigue

El corte de las prestaciones del PAMI comenzó ayer en cuatro provincias.

Unas 19 clínicas y sanatorios de Río Negro y Neuquén y otras nueve instituciones de Chubut y La Pampa, decidieron suspender ayer el servicio a los afiliados de la obra social de los jubilados PAMI por la falta de pagos y aranceles atrasados.



La medida había sido anticipada la semana pasada, cuando las instituciones patagónicas advirtieron los inconvenientes con la obra social.



Ayer por la tarde se concretaron algunos de los pagos que reclaman las clínicas, pero no los suficientes como para levantar la medida.



“De momento la suspensión se mantiene. Vamos a evaluar la situación -y ya no será hoy seguramente (por ayer)- mañana (por hoy) en el transcurso del día, en función de que se completen los pagos”, indicó una fuente de las clínicas consultada por Río Negro.



“No entraron todos (los pagos); entró la mayoría, pero algunos todavía no”, precisó.



La fuente del sector de prestadores médicos indicó que “no hay novedades en el resto de los temas planteados, que son otros pagos pendientes de todo el sector ambulatorio y la actualización de aranceles”.

Esperan una reunión urgente



Remarcaron que esperan una reunión urgente con las autoridades centrales que genere un marco de negociación que pueda facilitar la solución y así permitir que se atenúe el corte del servicio.



Por su parte, desde el PAMI indicaron ayer por la tarde que “hoy (por ayer) salieron los pagos por todos los modulados de las provincias implicadas y el jueves se saldará la deuda que corresponde a especialistas. Esto dejaría los pagos al día y bajo los plazos establecidos”.

Desde el PAMI aseguran que los plazos se cumplieron



Y se remarcó desde la obra social que la “deuda” que “mencionan estaba dentro de los plazos del cronograma de pagos establecido”.



El corte al PAMI lo llevan adelante 15 establecimientos de Río Negro (Leben Salud, Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Juan D. Perón, Sanatorio Austral, Clínica Central, Clínica Viedma, Clínica Roca, Policlínico Privado, Sanatorio Juan XXIII, Imepa, Policlínico Modelo, Clínica Cruz del Sur, Instituto Radiológico Roca y Sanatorio Río Negro) y otras 4 de la provincia de Neuquén (ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul, Clínica Pasteur).



Según informaron las instituciones médicas la medida se tomó por “los críticos atrasos en los pagos y la falta de actualización de los aranceles”.



La cancelación de las prestaciones incluye las prestaciones programadas y ambulatorias.



Las instituciones demandan una regularización de la deuda acumulada por PAMI con cada una y una nuevo convenio con actualización de aranceles.



Apuntaron que el 40% de los ingresos de las clínicas y sanatorios corresponden al volumen de PAMI y los atrasos de la obra social genera riesgo de pago al personal.