Colegio técnico de Regina reclamará un SUM que pide hace 20 años con una clase pública

El lugar donde debería estar el SUM del CET 18 de Regina.

El Centro de Educación Técnica 18 de Regina reclamará este viernes con una clase pública la construcción de un Salón de Usos Múltiples que pide desde que se fundó el colegio en 2005.

La clase abierta será en la plaza de los Próceres este viernes desde las 16,30. Los propios estudiantes del colegio ubicado en el oeste de la ciudad impulsan la campaña en redes sociales donde mostraron donde debería estar el edificio pero no hay ningún tipo de construcción. En un video que circuló los estudiantes pidieron el apoyo de la comunidad durante la clase abierta.

El SUM es clave para realizar actividades como educación física, que deben realizarla en otro punto de la ciudad (el salón Cumelén, en la otra punta de la ciudad) o al aire libre.

La necesidad de que se avance en la construcción llevó a los integrantes del bloque Nos Une Río Negro del Concejo Deliberante local a pedir que se avance con la obra a través de un proyecto de comunicación.

Los concejales Nadia Ilundayn y Gabriel Alvarado aseguraron que el SUM para el CET 18 tiene presupuesto aprobado por el Gobierno provincial.

En la argumentación de los concejales se planteó que el CET 18 es la única escuela técnica entre Valle Azul y Cervantes.