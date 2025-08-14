Ante la nueva directora del hospital, ratificaron el pedido para que se llame al Consejo Local de Salud de Roca

Diversas organizaciones sociales y el gremio Asspur solicitaron el mediodía de este jueves ante la nueva directora del hospital de Roca, Susana Marezi, que se convoque al Consejo Local de Salud.

Marezi recibió a los representantes de la APDH, el Consejo Local de la Mujer Diversas y Asspur, entre otros, en el hall de entrada de la Dirección del Hospital Francisco López Lima.

Desde la APDH, Ana Calafat recordó en una reunión anterior con la exdirectora Silvana Aguilar, habían logrado el compromiso de que se iba a convocar al Consejo Local de Salud.

Calafat indicó que habían obtenido el compromiso de la directora anterior para elevar el pedido al ministerio que preside el ministro Demetrio Thalasselis y ahora Marezi indicó que «ya la volvió a remitir, pero que todavía no hay ninguna respuesta en particular respecto a cuándo se convocará y de la resolución que le corresponde hacer al ministro».

Por su parte, Natalia Nicolaus, del Consejo Local de Mujeres Diversas remarcó: «Venimos ya hace tiempo trabajando y reclamando que funcione el Consejo Local de Salud, que es una ley que se debe cumplir».

«Quien debe convocar a la conformación del Consejo es la directora o director del hospital, así que venimos trabajando con diferentes organizaciones de la comunidad, entendiendo que es importantísimo que funcione».

Nicolaus señaló que el Consejo Local de Salud es la forma de «contribuir desde la comunidad hacia el hospital para que funcione de manera adecuada, como queremos que funcione desde las organizaciones sociales, los médicos, los trabajadores y la comunidad en general».

El Consejo Local de Salud, un pedido de muchos años

El Consejo Local de Salud es un órgano participativo central en la toma de decisiones sobre la salud pública de la ciudad, que dejó de funcionar en 2019.

Sus funciones están establecidas por la ley provincial N° 2570. Tiene la facultad de administrar y ejecutar el presupuesto de funcionamiento del hospital, establecer prioridades, supervisar cómo se utilizan los recursos y exigir, de manera colectiva y democrática, el cumplimiento de las obligaciones de quienes deben invertir en salud.

Esto resulta fundamental para planificar estrategias que garanticen la atención de personas sin cobertura social y para controlar los convenios con obras sociales y la gestión de cobros, entre otras tareas.

Según la normativa, el Consejo está compuesto por un representante del Consejo Asesor Técnico Administrativo del hospital, un representante del Ejecutivo municipal, un miembro del Concejo Deliberante, un referente barrial que actúa como consejero local de salud y un representante de entidades intermedias.