Comando único de Figueroa y evitar los loteos, cómo sobrevive el frente Neuquinizate

El frente Neuquinizate que ganó las elecciones provinciales hace poco más de un año cumplió sus primeros 150 días de gobierno, a priori, con sus componentes enteros y esquivando los latigazos del contexto nacional que amenazan a diario con romper su delicado equilibrio. Hay un hilo conductor, casi un speech compartido entre la dirigencia de Rolando Figueroa que repite “liderazgo” y frases como “no hay silos”, “ordenar para redistribuir” o “proyecto de provincia” para explicar cómo un armado de partidos antagónicos se puede traducir en un proyecto de gestión.

En 2025 se sumará otro desafío, cuando sea el turno de las elecciones legislativas nacionales en las que Figueroa ya anticipó su intención de hacer participar a su espacio.

“Convivimos muy bien. Siempre nos miraron de reojo para ver cómo íbamos a hacer, pero el mejor ejemplo lo tenemos en el área de Producción, donde tenemos un secretario de extracción radical y un subsecretario que es peronista”, afirmó el ministro de Trabajo y referente de Avanzar, Lucas Castelli.

El novel partido, que nació como desprendimiento del bloque de Juntos por el Cambio pero devino en un espacio de “jóvenes”, tiene también a la peronista Ana Servidio en el Copade y al diputado Francisco Lépore moviendo los principales hilos de la Legislatura.

Castelli aseguró que “no es un gobierno loteado en absoluto” y que “no hay silos”. “Articulamos de manera conjunta”, sostuvo.

Evaluó que la supervivencia del frente tiene como factor principal a Figueroa, porque “hay un único jefe y así vamos a continuar”. “Tenemos un dirigente que está a la altura y no tiene colores políticos”, planteó.

El dirigente del PJ, Marcelo Zúñiga, a quien, como a otros, el acercamiento al exMPN le implicó romper con buena parte de su partido, coincidió con que el espacio “tiene una homogeneidad muy fuerte en ordenarse a partir de las prioridades que ha determinado el gobernador”, de quien también reconoció el “liderazgo”.

El actual subsecretario de Producción consideró tres factores que explican la continuidad del frente político. Por un lado, la “coexistencia de una plataforma política que se ha actualizado con prioridades a la luz del contexto actual, pero teniendo en cuenta el acuerdo con la comunidad hacia afuera y hacia adentro con las fuerzas que integran la alianza” y, por otro, “el liderazgo y la conducción política que ejerce el gobernador”.

Servidio, Zúñiga y Barabini, parte de la pata “peronista” del gobierno. Foto: Matías Subat.

Zúñiga sostuvo que Figueroa dispuso una forma de organización para “prevenir” el loteo: “Justamente se ha procedido a incorporar a los distintos espacios e individualidades a nivel técnico, territorial y político en la gestión, pero con un criterio de conducción única y de poner en valor los distintos aportes”. “No lotear el Estado en función de la pertenencia política del partido”, diferenció.

El armado político de Figueroa también tiene un fuerte componente del PRO, no sólo por las cuatro bancas que ocupa en la Legislatura, sino por puestos importantes que asignó en el Ejecutivo como el de Leticia Esteves, secretaria de Planificación y Vinculación Institucional. También está Leandro López en la ADI-NQN, en una suerte de puente con la línea libertaria o más cercana a Javier Milei, que es la que menos representación obtuvo en el reparto de cargos provinciales.

En otro extremo ideológico también tiene su lugar el Frente Grande de Soledad Martínez, ministra de Educación, o el progresismo de Santiago Nogueira, actual secretario de Ambiente y referente del partido Neuquén Futura.

“Es todo un desafío un frente donde se observan corrientes tan plurales, pero se demostró que estamos concentrados en un proyecto de provincia”, analizó.

Al igual que Castelli, negó que se trate de un gobierno “loteado”, con repartos de áreas de interés para cada partido, e insistió con que existe una transversalidad “que hace más virtuoso el trabajo de equipo”. “El gobernador nos dice que no hay silos ni compartimientos estancos”, afirmó.

Para Nogueira, quien creó el partido tras su alejamiento de Libres del Sur, también el liderazgo de Figueroa “facilita enormemente la unidad por su enorme experiencia política y la habilidad que tuvo para convocar al frente”. “El hecho de que se hayan cumplido los acuerdos también fortalece la confianza”, aseguró.

La estrategia para el 2025 y el rol del MPN

Figueroa ya adelantó que buscará disputar las elecciones legislativas del año que viene para tener representantes propios en la Cámara de Diputados y el Senado, pero no reveló del todo bajo qué estrategia.

“Vamos a fortalecer el frente Neuquinizate, queremos sumar a todos quienes quieran trabajar con esta segmentación que no atraviesa partidos políticos, sino a quienes quieren empujar el carro y no quieran poner palos en la rueda”, dijo recientemente a Diario RÍO NEGRO.

Los dirigentes que integran su espacio, aún quienes pertenecen a partidos nacionales como el PJ o el PRO, aseguran que trabajarán enfocados en el proyecto de provincia para evitar divisiones. La incógnita es aún qué ocurrirá con el Movimiento Popular Neuquino, que también tiene una nada despreciable cantidad de acciones compradas en el gobierno de Figueroa con cargos de diversas líneas.

Si decidiera sumarse al frente Neuquinizate, bajo el nombre o la forma que se definiera para la elección, arriesgará una identidad de 60 años. Pero, en caso de ir por separado, sumará una división más a un cuarto oscuro donde la verdadera puja se jugará en los extremos de la grieta.

Nogueira, de Neuquén Futura, y Béttiga, del MPN, dos incorporaciones del nuevo gabinete. Foto: Matías Subat.

El ala libertaria espera sumarse al gobierno hacia fin de año

El multifacético gabinete que armó Rolando Figueroa en diciembre no incluyó, por ahora, a uno de los sectores políticos que participa del frente Neuquinizate y que ganó representación legislativa a nivel provincial y nacional como es el “libertario”.

El partido Arriba Neuquén tiene a Nadia Márquez en el Congreso y obtuvo en abril del año pasado dos bancas en la Legislatura, la de Gisselle Stillger y Carlos Coggiola. Este último optó por armar un bloque unipersonal llamado Neuquén Federal, aunque sigue alineado al gobierno.

“Nunca pedimos cargos específicos, nos sumamos a participar para tener un cambio de gestión. Mientras se respete el uso eficiente de los recursos del Estado, se promueva la transparencia, vamos a estar”, aseguró Stillger, aunque aclaró que hay sectores del Ejecutivo que todavía están a cargo de funcionarios de la gestión Azul. “No descarto que de acá a fin de año tengamos un lugar”, adelantó.

Si bien dijo que “es una lucha, un tire y afloje permanente” lograr más presencia de su línea política dentro del frente Neuquinizate y reconoció que le gustaría tener más cercanía con el área de Educación, se mostró conforme con el funcionamiento hasta ahora.

“El frente está entero y lo atribuyo a que Rolando cumplió lo que planteó cuando nos reunió a todos. Él nos dijo ‘mi plan es este, pueden sumarse’ y recibió aportes de todos”, sostuvo.

“Tenemos libertad de plantear nuestras ideas. A mí me parece que hay muchas ideas de Javier Milei que son acertadas y claramente a otros no. Pero creo que ahí el gobernador toma una posición muy intermedia. Está muy contento con algunas cosas y con otras no, porque cree en un Estado más presente”, afirmó.

Bajas y recambios de los primeros cuatro meses de gobierno

Que la alianza política se haya mantenido sin rupturas, no implica que no hayan existido bajas o movimientos en el gabinete de Rolando Figueroa.

Algunos fueron por renuncias, como ocurrió con el vicepresidente del CPE, Nicolás Ayala, quien afirmó haberse ido por motivos familiares. En el mismo organismo ya había renunciado Gabriel Reyes, secretario ejecutivo y mano derecha de la ministra Soledad Martínez, forzado tras una denuncia por maltrato que hicieron trabajadoras.

Otros movimientos fueron más bien enroques. La secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Luciana Ortiz Luna tuvo dos bajas. Luis Sánchez fue el primero que dejó su cargo de subsecretario para asumir otro similar en el ministerio de Seguridad. Más tarde le tocó a Martín Giusti. El funcionario terminó refugiado en la subsecretaría de Familia de la que apartaron a Ricardo Riva, quien arrastraba múltiples demandas incumplidas en ese área.

Otro cambio se dio en Deportes, donde salió Rubén “Ojito” García para asumir con delegado de la región Comarca Petrolera.