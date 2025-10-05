Cómo avanzan los planes de ordenamiento urbano y rural en Neuquén

San Martín de los Andes se configura como un desafío para la rezonificación (Foto: archivo)

El crecimiento ordenado de una población, las necesidades de infraestructura y de interés de sus habitantes es lo que se busca elaborar y contener en el denominado Plan de Ordenamiento Territorial. Aquí se incluye el código urbano y los proyectos especiales que cada localidad quiera potenciar y que el gobierno provincial avanza en todo el territorio. En esta instancia, de los 18 planes propuestos se destaca un lugar como Ramón Castro -que por primera vez lo tendrá-; el rediseño para San Martín de los Andes; o el caso de Piedra del Águila, que ya lo tiene elaborado.

La puesta en marcha de este programa surgió en 2024 y fue promovido desde Copade con la intención de que cada localidad o población tenga un instrumento normativo que permita decidir cómo será el crecimiento tanto urbano como rural. Las pautas a seguir y qué necesidades contemplar forman parte de la iniciativa.

En total son 18 los que están en marcha y según la complejidad de cada lugar se observa el avance y el aporte que las autoridades, instituciones, organizaciones civiles y vecinos en general hacen en los talleres que se organizan.

En las siete regiones que creó el gobierno provincial (Confluencia, Vaca Muerta, Comarca, Lagos del Sur, Pehuén, Alto Neuquén y Limay) se trabaja según las características de cada una.

Este programa tiene pasos a cumplir como la elaboración de los Planes de Ordenamiento Territorial; Proyectos Eejcutivos, Anteproyectos y Proyectos Especiales. En lugares como Villa La Angostura y Villa Traful, por ejemplo, se trabaja en estos cuatro puntos.

Hay otros que tienen -más allá del plan territorial- anteproyectos como en el norte: Varvarco; Tricao Malal, Villa Nahueve, Huinganco, El Cholar. Para Senillosa está pensados los proyectos ejecutivos y anteproyectos. Para San Martín de los Andes y Villa Puente Picún Leufú hay proyectos especiales.

En San Patricio del Chañar, Vista Alegre, Cutral Co, Plaza Huincul, Sauzal Bonito, Villa El Chocón, Junín de los Andes, Taquimilán, por ejemplo donde se aborda la confección del plan territorial.

«San Martín de los Andes es interesante, por ejemplo, por cuestiones particulares. La rezonificación y replanificación que hablamos con el intendente Carlos Saloniti y la gente del lugar, hay que analizarla porque se hizo una hace mucho tiempo y la verdad es que quedó completamente desactualizada», indicó el ministro de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

El funcionario describió que hubo una planificación «muy estática» porque se pensaba «a 20 años». Se debe tener en cuenta que existen nuevos eventos o hechos tanto tecnológicos, sociales y demográficos. A la vez, se buscará que si la propuesta original se va desviando qué medidas se pueden adoptar para ajustar el plan.

De aquí el desafío que presenta San Martín de los Andes, que según explicó el funcionario tiene «un déficit, ha crecido, tienen un cuello de botella del eje vial único para todo. Es un tema sensible a resolver».

En el otro extremo del abanico se encuentra Ramón Castro, el paraje que está en la Región del Pehuén, a unos 40 kilómetros de Zapala y donde nunca se había hecho una planificación. Entonces, al empezar de cero y acompañar todo el proceso de elaboración a la comunidad que lleva adelante el presidente de la comisión de Fomento Nicolás Sifuentes, también representa un desafío.

Para avanzar en el proceso de confección de estos planes que incluyen los códigos urbanos y rurales, desde Copade junto a las autoridades locales se convoca a referentes de distintos sectores a sumarse a la discusión. Se plantean talleres donde colegios de profesionales, comisiones barriales, clubes deportivos, o vecinos interesados, participan para dar su punto de vista y avanzar en consensos de cómo crecer.

En este escenario se contempla también sectores como Catastro para definir las estrategias del uso del suelo, o hasta cómo mejorar la recaudación en los municipios, por ejemplo.

«Intentaremos ver un análisis integral de la planificación, incorporando nuevos conceptos, por ejemplo, el polo tecnológico de Neuquén, si eso implicará nuevos polos. Si el tren de Vaca Muerta llega, cómo modifica el lugar», dijo el ministro Etcheverry.

En cada una de las jornadas que se organizan se busca contar con una base de elementos y luego se monitorea para establecer cómo sigue el proceso. La participación local permite dar a conocer determinados aspectos del lugar y los deseos que esa población tiene.

Desde el gobierno provincial se busca que se pueda mantener el arraigo, la sostenibilidad del lugar con la reducción de vertidos, o la eliminación de basurales a cielo abierto.

«Si bien después impacta en otros sectores, pero por lo menos hay que tener organizado para saber a dónde ir y si el camino no es tan recto, como uno se imagina o quisiera, hay que tener en cuenta cómo abordarlo», describió Etcheverry.

Piedra del Águila finalizó su plan

Piedra del Águila finalizó su plan

Después de un año de trabajo, autoridades y vecinos de Piedra del Águila concluyeron su plan de ordenamiento y el código urbano. Lo presentaron en agosto de este año.

El Código de Edificación elaborado contiene la normativa relacionada a las edificaciones y calida urbana. Se definieron las pautas para las construcciónes y la regulación del espacio público y privado.

Se propuso, además, las iniciativas para que se logre el ordenamiento territorial, la movilidad y transporte, la infraestructura urbana, el saneamiento y preservación ambiental, la producción y turismo, desarrollo humano y social, y gobernanza y el fortalecimiento institucional.

La comuna que dirige Julio Hernández tiene un manual de procedimiento para la gestión administrativa municipal, que son documentos destinados a facilitar, modernizar y resolver procesos administrativos vinculados al ordenamiento territorial, tal como se informó.

Se trabaja en el plan de ordenamiento territorial.

El boom de Vaca Muerta y su impacto

El crecimiento sin planificación o si ese diseño quedó atrás por el vertiginoso aumento poblacional o de actividad económica se convierte en otro punto de especial análisis. El caso de Añelo permite dar cuenta de lo ocurrido.

«Ha dejado una huella diferente a lo que se pensaba. Ocurre que, muchas veces, la gente y es propio de la actividad ligada al petróleo, lo toma como lugar de paso y luego, termina quedándose. Entonces, ese caracter provisorio le da una impronta a esas microrregiones que las afectan en el futuro», planteó el funcionario.

Una situación similar ocurrió en Rincón de los Sauces, que tuvo su auge, luego se estabilizó y ahora ha tomado el crecimiento demográfico y económico, por lo que se debe actuar sobre ello.

En cuanto a Añelo, se debe rever lo previsto porque tuvo una planificación, pero hay que establecer ahora cómo intervienen las nuevas fuerzas y «falta una definición de qué se quiere». Definir qué tipo de ciudad se propone si que se transforme en las denominadas «dormitorio»; o bien será una afianzada; o satélite.

Deteriminar si el crecimiento que hoy se observa como consecuencia de la actividad hidrocarburífera será ahí o hacia otras zonas. «Eso eslo que queremos rever a partir denoviembre», definió el ministro.

En varias localidades se les mencionaba planificación a un listado de obras. Sin embargo, se busca ahora cambiar esa modalidad y contemplar una visión y crecimiento que incluya la infraestructura, la posibilidad de financiamiento y de conectividad que podrían tener en un futuro. El arraigo, la forma de acceder o comunicarse son puntos básicos para el desarrollo.

Para el caso de las ciudades más grandes como es el caso de Neuquén, se destacó la planificación y el seguimiento que existe.

Desde el ministerio de Planificación, se observa, en cambio que para el caso de Centenario o Plottier, el crecimiento es un poco más disperso y se debe trabajar en acuerdos intermunicipales y hasta interjurisdiccionales. Esto impedirá encontrarse con sorpresas cuando el crecimiento avanza, en especial, en cuanto a servicios e infraestructura se refiere.