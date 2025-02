Denuncia de estafas con viviendas en Neuquén: Jorge Salas renunció a su cargo y apuntó contra Mariano Mansilla

El referente de la Cooperativa 127 hectáreas, Jorge Salas, renunció a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia con Neuquén luego de la denuncia por estafas con terrenos. Salas culpó al ex diputado provincial Mariano Mansilla de encabezar una campaña política en su contra.

La renuncia fue presentada este lunes. El funcionario comentó que abandonó el cargo para retomar su trabajo en la cooperativa y agradeció al gobernador Rolando Figueroa por haberlo designado en el gabinete.

Por otro lado, reconoció que hubo demoras en los trámites de los terrenos, pero negó rotundamente que haya habido malos tratos con las familias. Al respecto, hubo damnificados que denunciaron extorsión por parte de la Cooperativa.

Mariano Mansilla denunció que Jorge Salas «cobraba viviendas que no hacía» en Neuquén

Tras conocer la renuncia de Jorge Salas, el ex diputado provincial y abogado Mariano Mansilla denunció que el ex funcionario «cobraba viviendas que no hacía«. Además, afirmó que Salas fue despedido por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

«Me parece correcto que el IPVUN haya despedido a un funcionario que está seriamente sospechado de actos ilícitos«, expresó a Diario RÍO NEGRO. Además agregó: «Sé que estuvo varias semanas resistiéndose a renunciar».

El abogado y ex diputado provincial, Mariano Mansilla.

En este sentido, señaló: «Me gustan estos vientos que están soplando en Neuquén, que no exista protección política para nadie, ni para la vicegobernadora que transfería plata a su hermano, ni la diputada nacional que usaba oficinas públicas como local partidario», en referencia a libertaria Nadia Márquez.

«Ni en este caso para un funcionario que cobraba viviendas que no hacía«, resaltó. A su vez, sostuvo que «hace algunos años» la Cooperativa comenzó a recibir pagos de socios por viviendas «imposibles de realizar».

«La Cooperativa llegó a tener 10 mil socios activos y hoy tiene 7 mil», indicó. En este contexto, aseguró que «a dos mil les pidió que pagarán la casa, les cobró paredones, seguridad de los predios y en el 2020 realizó la maniobras más audaz: vendió 500 lotes con servicios y los lotes no existen».

Mansilla señaló que esta maniobra fue la que motivó a que cientos de familias fueran a la Justicia. «Jorge Salas quiere defenderse diciendo que es una persecución política, pero lo estamos persiguiendo para que explique dónde está el dinero que cobró, dónde están los lotes que vendió, y dónde están las casas que no construyó y cobró», finalizó.