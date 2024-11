Cómo será el viaje oficial de Gaido, en la previa al G20 de Brasil

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, será expositor en el U20 (Urban 20), que precederá y será parte de a G20 en Brasil el próximo fin de semana. Habrá 19 países y 38 ciudades con sus representantes de países miembros del G20. Según especificó, irá en busca de inversores para que visiten Neuquén y de créditos blandos del BID para el Polo Tecnológico, el Parque Solar y otras iniciativas en las que plantea a Neuquén como ciudad sustentable.

El U20 reúne alcaldes de las ciudades del G20 en un marco común y coordina una posición conjunta para informarlas discusiones de los líderes nacionales, dice en la página web de la U20. Se especifica a demás que las contribuciones del foro U20 se comparten con los jefes de Estado del G20, lo que refuerza el papel de las ciudades como líderes económicos y políticos globales.

En el mismo complejo en Río de Janeiro se cumplirán dos eventos: la cumbre de alcaldes del U20 y en paralelo, la reunión de alcaldes y secretarios de Hacienda del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En la cumbre de alcaldes, el viernes 15 de noviembre a las 14 habrá 6 expositores: los alcaldes de Barcelona, España (Jaume Collboni), el de Riab, Arabia Saudita (Fahd Al Rascheed) y el de Neuquén, Mariano Gaido. Los profesores Carlos Moreno, como director científico en la Sorbonne Business School y enviado especial del alcalde de París; la directora de relaciones Externas, Estrategias e Innovación de UN Hábitat, Edlam Abera Yemeru y Tatiana Roque, ex concejales y ex secretaria de Ciencia y Tecnología en Río de Janeiro.

«Nos invitaron porque tenemos las cuentas ordenadas y un proyecto de ciudad que incluye el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), del que tenemos un proyecto ejecutivo para resolver la sustentabilidad de la ciudad para los próximos 50 años», dijo Gaido.

Agregó que llevará varios mega proyectos de la ciudad que involucran canales y pluviales en Valentina (norte y sur, rural y urbana) como O´Connor y Crouzeilles, que comenzó su licitación en 3 de los 6 kilómetros de extensión.

Sin embargo, los que buscará destacar son los del Parque Solar que se proyecta instalar con CALF en el nuevo ejido urbano y el Polo Tecnológico, que comenzó con el edificio en marcha de los privados y el municipal en construcción, «pero falta una segunda, tercera y cuarta etapa», recordó.

«Fuimos invitados a 2 reuniones previas al G20: los 19 países más la Unión Europea. El domingo cuando termine, se elaborará un documento para los 20 países», describió Gaido quien destacó que planteará a Neuquén como ciudad vinculada a la tecnología y la sustentabilidad con el Polo Científico Tecnológico; en tanto luego en la reunión del BID de los países caribeños y de América Latina, también expondrá Neuquén sobre el CAN «el más importante de Sudamérica».

El CAN está «calzado económicamente» con los recursos específicamente que se comenzaron a cobrar este año con la tasa CAN, sostuvo el jefe comunal, no así varios proyectos de la ciudad. «Algunos ya los iniciamos, pero si tenemos créditos blandos, se podrá acelerar el proceso», como por ejemplo en el Parque Solar y las grandes avenidas en las zonas semi rurales que requieren de tratamientos pluviales y de servicios.

«Vamos a presentar proyectos que involucran obras ambientales, como lo que hicimos con el Canal Necochea y la avenida Necochea; queremos conocer de qué se trata y llevo los proyectos», sostuvo.

Gaido irá con una comitiva que incluirá al supersecretario de Gobierno, Coordinación, Hacienda y Planificación, Juan Hurtado. El 13 de noviembre, asumirá la intendencia mientras Gaido está en Brasil, la presidenta del Deliberante, Claudia Argumero.

«Cuando fuimos a Denver les llamó la atención que teníamos las cuentas ordenadas y proyectos ejecutivos para mostrar, por eso nos invitaron, en esta etapa, para exponer», sostuvo el jefe comunal.