Cómo será la intensa agenda de José Antonio Kast en Argentina: encuentro con Javier Milei y empresarios

José Antonio Kast aterrizó en Buenos Aires en la mañana del martes para una visita relámpago.



El flamante presidente electo de Chile, José Antonio Kast, inició su etapa post triunfo con una visita a la Argentina como primer destino internacional, tras imponerse el domingo por casi el 60% de los votos. Al mediodía, el mandatario se reunirá con Javier Milei en Casa Rosada.

Un viaje relámpago a Buenos Aires: el detalle de la visita de Kast

Según supo la Agencia de Noticias Argentinas, Kast partió desde Santiago de Chile a las 7.10 y arribó a Buenos Aires poco después de las 9. De ese modo, el presidente electo dio inicio a una agenda concentrada en pocas horas y con actividades de alto perfil institucional.

Javier Milei recibe al presidente electo de Chile.

En primer lugar, el mandatario chileno tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, en un encuentro programado para las 12. Además, está confirmada la participación del canciller Pablo Quirno, de acuerdo a lo informado por la misma agencia.

José Antonio Kast en Argentina, una promesa de campaña

La visita responde a una promesa de campaña de Kast, quien había manifestado su intención de fortalecer el vínculo bilateral con la Argentina. En este sentido, el referente del Partido Republicano busca aceitar la relación política con el mandatario argentino.

Luego del encuentro oficial, la agenda continuará con un almuerzo con empresarios previsto para las 13.30 en el Hotel Intercontinental. Más tarde, Kast se trasladará a la Embajada de Chile en la Argentina para reunirse con el embajador José Antonio Viera-Gallo.

El vuelo de retorno está programado para las 21, aunque podría incluir nuevas actividades que se sumen al cronograma ya establecido.

A través de su cuenta de X, el propio presidente electo develó detalles del viaje: “Embarcando rumbo a Buenos Aires para comenzar a anticiparnos en el enorme trabajo de coordinación que se requiere en materia de seguridad, migración y reactivación económica con Argentina y otros países vecinos”