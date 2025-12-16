Javier Milei recibe a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile que marca la salida de Gabriel Boric

El fin de semana terminó la etapa de elecciones presidenciales en Chile, el ganador del balotaje fue el dirigente del Partido Republicano, José Antonio Kast y con su triunfo marcó el final para el saliente Gabriel Boric. Durante la campaña electoral, Kast dejó en evidencia su vínculo con Javier Milei y este martes se terminará de confirmar cuando ambos líderes se reúnan.

El encuentro entre Javier Milei y José Antonio Kast se concretará este martes en la Casa Rosada. Según la información adelantada, el reciente electo en Chile viajará a Buenos Aires como primera actividad luego de su victoria en la segunda vuelta donde se impuso por sobre la candidata oficialista, Jeannette Jara.

El dirigente del Partido Republicano intenta cumplir con su voluntad de potencias el vínculo con Argentina y aceitar la relación que se había tensionado por los últimos cruces entre el libertario y el ahora expresidente chileno, Gabriel Boric.

Javier Milei fue el primero de América Latina en felicitar ayer a su «amigo» Kast. «Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada», afirmó en la red social X.

José Antonio Kast asumirá en marzo la presidencia de Chile

Kast asumirá el poder el 11 de marzo por un período de cuatro años. Prometió deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.

Fue el candidato más de la extrema derecha desde el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 35 años, «Vamos a restablecer la ley. Vamos a establecer el respeto a la ley en todas las regiones», dijo al conocerse su triunfo.