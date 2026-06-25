Cómo votaron los diputados de Neuquén el acuerdo entre la Provincia e YPF para exportar GNL

La Legislatura aprobó en general y en particular anoche el acuerdo entre Neuquén e YPF para producir y exportar GNL con gas extraído en cinco concesiones no convencionales ubicadas en la provincia.

El proyecto recibió el acompañamiento del oficialismo y los bloques aliados, que llegaron a reunir 27 votos a favor con Comunidad, el MPN y el PRO-NCN, entre otros espacios. En contra se pronunciaron 8 diputados, pertenecientes a las bancadas de Unión por la Patria, la izquierda y Democracia Neuquén.

El convenio aprobado establece condiciones para el desarrollo de las áreas Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II y Aguada Villanueva. El objetivo es incrementar la producción de gas que será transportado hasta la costa rionegrina para su procesamiento y exportación en forma de GNL hacia mercados internacionales.

Entre otros puntos, el acuerdo contempla estabilidad fiscal por 30 años para las actividades alcanzadas por el proyecto.

También incorpora un esquema de bandas para la liquidación de regalías, la adhesión de los municipios involucrados y mecanismos de resolución de controversias que incluyen arbitraje internacional.

La sesión comenzó por la tarde y se extendió hasta la medianoche, cuando se dio paso a la votación en particular, donde el proyecto también recibió la aprobación de los diputados.

Así se dividieron los votos por el GNL en la Legislatura

Entre los bloques que votaron a favor se encontraron Comunidad, el MPN, PRO-NCN, Fuerza Libertaria, Arriba Neuquén, Avanzar, Neuquén Federal, Juntos y Cumplir.

Por Comunidad lo hicieron Ernesto Novoa, Matías Nicolás Martínez, Yamila Hermosilla, Luz Ríos y Zulma Reina. El MPN sumó los votos de Gabriel Álamo, Ludmila Gaitán, Ramón Fernández, Daniela Rucci, Paola Cabeza, Patricia Fernández, Gerardo Gutiérrez, Juan Sepúlveda, Claudio Domínguez y Cielubi Obreque.

El PRO-NCN acompañó con Marcelo Bermúdez, Damián Canuto, Verónica Lichter y María de las Mercedes Tulián; Fuerza Libertaria con Alberto Bruno y Guillermo Monzani; Arriba con Gisselle Stillger; Neuquén Federal con Carlos Coggiola; Avanzar con Francisco Lépore; Juntos con Carina Riccomini; Cumplir con Brenda Buchiniz; y Democracia Neuquén con Cecilia Papa.

En contra lo hicieron los diputados Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli de Unión por la Patria; Julieta Ocampo del FIT; Andrés Blanco del PTS-FIT; y César Gass de Juntos por el Cambio NQN-UCR. A ellos se sumaron dos legisladores de Democracia Neuquén, quienes votaron diferenciados de sus compañeros: Mónica Guanque y Federico Méndez.