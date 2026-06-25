La Legislatura aprobó los nuevos créditos de Figueroa y sus candidatos para el Tribunal de Cuentas

El gobierno de Rolando Figueroa sumó anoche un nuevo espaldarazo de la Legislatura, que además de aprobar el acuerdo entre Neuquén e YPF para desarrollar la exportación de GNL, también dio luz verde a los dos nuevos pedidos de financiamiento que realizó el Ejecutivo y a los candidatos del mandatario para ocupar las vacantes que se generaron este año en el Tribunal de Cuentas.

Los préstamos fueron gestionados con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y se utilizarán para hacer obra pública.

Ambos cosecharon 28 votos a favor y siete en contra, que provinieron de Unión por la Patria, el PTS-FIT-U y el FIT-U.

Democracia Neuquén, el bloque de la oposición que se conformó el año pasado con exdiputados del oficialismo y exaliados, se pronunció en forma dividida y dos de sus tres integrantes votaron por la negativa.

Para qué se usarán los créditos

Uno de los créditos corresponde al Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, y alcanza un total de 250 millones de dólares. Se usará para pavimentar 174 de ruta, en su totalidad en la zona norte de la provincia. Entre los tramos alcanzados se encuentran la conexión entre Andacollo y el paso internacional Pichachén, y la Ruta Provincial 21 entre El Cholar, El Huecú y Loncopué.

Respecto a las condiciones, el crédito prevé un plazo de hasta 15 años, una tasa de interés estimada entre un 5,40% y 5,50% anual, y un periodo de gracia de hasta 66 meses.

El segundo préstamo, firmado por 137,8 millones de dólares, se destinará para los proyectos eléctricos de Alivilla, que permitirá conectar Villa La Angostura con el sistema argentino de interconexión a través de Alicurá, y el cierre del Anillo Norte, que unirá Las Lajas y Chos Malal con una nueva línea de alta tensión.

Según se informó, los requerimientos financieros son similares al que se empleará para los proyectos viales, aunque con un periodo de gracia de 54 meses.

Durante el debate, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) ofició como uno de los miembros informantes y aseguró que las obras incluidas «se pagarán solas», en función de los recursos que generarán los propios proyectos.

La oposición, por su parte, cuestionó la necesidad de recurrir a endeudamiento para realizar obra pública y apuntó contralas condiciones en las que se definieron los créditos, consideradas incluso como «paupérrimas» por la legisladora kirchnerista, Lorena Parrilli.

Los votos para el Tribunal de Cuentas

Los dos candidatos propuestos por el gobernador Rolando Figueroa para cubrir las vacantes en el Tribunal de Cuentas fueron aprobados por la Legislatura. Juan Carlos Pintado obtuvo 28 votos afirmativos y sólo uno negativo: el de la banca de izquierda.

A Diego De Vega le costó más la designación. Cosechó 23 positivos y seis en contra de los bloques de Unión por la Patria, Democracia Neuquina y la izquierda.

«Nosotros consideramos que si queremos verdaderamente una transparencia en la fiscalización debería haber una fiscalización completamente independiente«, afirmó Andrés Blanco (PTS-FIT), que rechazó ambos nombramientos.

Darío Peralta, de Unión por la Patria, cuestionó el desempeño de De Vega al frente de las cuentas del municipio de Chos Malal. Dijo que 2016 «tuvo un expediente (abierto) por qué no había podido rendir unas facturas» y otro recientemente que «le dieron un año para explicar unas facturas que no había rendido dentro de la municipalidad de Chos Malal».

«Le iniciaron el sumario tuvo el pedido de juicio administrativo un año archivado hasta que fue y lo canceló el día antes de que el señor gobernador lo designara para este cargo. Ahí fue y canceló la deuda y pidió que sea archivado ese pedido de juicio administrativo», aseguró.

De Vega es contador y fue secretario de Economía y Recursos Públicos de Chos Malal de 2013 a 2023, también fue asesor contable en la municipalidad de Las Ovejas y Taquimilán.

El Tribunal es un organismo de control. Todas las áreas del Estado, además de los municipios y comisiones de fomento deben presentar su rendición anual para someterla a auditoría.

Ezequiel Signorile fue designado como juez procesal administrativo del interior, el cargo que pertenecía a Matías Nicolini actual ministro de Seguridad de la provincia. Obtuvo 27 votos favorables y uno negativo, de la izquierda.