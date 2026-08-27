Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal II
El oficialismo logró la media sanción de la reforma con la que el Gobierno busca incentivar a los argentinos a volcar al mercado los dólares guardados «bajo el colchón». La iniciativa obtuvo 139 votos afirmativos, 111 negativos y 2 abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó 13 votos a favor, 11 en contra y 1 ausente.
La Libertad Avanza obtuvo doble triunfo el miércoles en la Cámara de Diputados, consiguió avanzar con la reforma del BCRA, pero también obtuvo los votos necesarios para conseguir la media sanción a la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.
La normativa, conocida también como Inocencia Fiscal II porque se trata de una actualización de la ley vigente, se aprobó tras conseguir 193 votos afirmativos. Ahora resta su tratamiento en el Senado donde se definirá si la propuesta consigue o no su sanción definitiva.
El proyecto que fue debatido durante extensas horas el miércoles representaba una de las prioridad del ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar que saquen los «dólares del colchón», estimados en 170.000 millones de dólares.
Para lograr su aprobación fue clave que el oficialismo aceptara un pedido particular: prohibir la adhesión de los funcionarios. El punto se incorporó tras la polémica generada por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se acogió al régimen en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
El debate culminó con la media sanción luego de que la iniciativa reuniera 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó votos 13 afirmativos, 11 rechazos y una ausencia.
Inocencia Fiscal II: así votaron los diputados de Neuquén
En Neuquén, la votación por la nueva ley de Inocencia Fiscal fue en su mayoría, afirmativa:
- Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo
- Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo
- Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo
Inocencia Fiscal II: cómo votaron los diputados de Río Negro
Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:
- Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo
- Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo
- Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
- Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo
Inocencia Fiscal II: los votos del resto de las provincias de la Patagonia
En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:
- Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Negativo
- Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
- José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo
- César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo
En Santa Cruz fueron a la par los votos:
- José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo
- Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo
- Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
- Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente
- Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo
Y finalmente en Tierra del Fuego:
- Jorge Neri Araujo Hernández (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Andrea Freites (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
- Santiago Pauli (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Miguel Rodríguez (La Libertad Avanza, Tierra del Fuego): Afirmativo
- Paulo Agustín Tita (Unión Por La Patria, Tierra del Fuego): Negativo
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