Cómo votaron los diputados de Neuquén, Río Negro y la Patagonia la media sanción a la Ley de Inocencia Fiscal II

La Libertad Avanza obtuvo doble triunfo el miércoles en la Cámara de Diputados, consiguió avanzar con la reforma del BCRA, pero también obtuvo los votos necesarios para conseguir la media sanción a la nueva ley de Inocencia Fiscal con la que el Gobierno busca expandir el universo de contribuyentes que podrán sumarse al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

La normativa, conocida también como Inocencia Fiscal II porque se trata de una actualización de la ley vigente, se aprobó tras conseguir 193 votos afirmativos. Ahora resta su tratamiento en el Senado donde se definirá si la propuesta consigue o no su sanción definitiva.

El proyecto que fue debatido durante extensas horas el miércoles representaba una de las prioridad del ministro de Economía, Luis Caputo, quien apunta a otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes frente a eventuales cambios de gestión y alentar que saquen los «dólares del colchón», estimados en 170.000 millones de dólares.

Para lograr su aprobación fue clave que el oficialismo aceptara un pedido particular: prohibir la adhesión de los funcionarios. El punto se incorporó tras la polémica generada por el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se acogió al régimen en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

El debate culminó con la media sanción luego de que la iniciativa reuniera 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. De ese total, la Patagonia aportó votos 13 afirmativos, 11 rechazos y una ausencia.

Inocencia Fiscal II: así votaron los diputados de Neuquén

En Neuquén, la votación por la nueva ley de Inocencia Fiscal fue en su mayoría, afirmativa:

Karina Maureira (La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo

(La Neuquinidad, Neuquén): Afirmativo Soledad Mondaca (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gabriela Luciana Muñoz (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Gaston Riesco (La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Neuquén): Afirmativo Pablo Todero (Unión Por La Patria, Neuquén): Negativo

Inocencia Fiscal II: cómo votaron los diputados de Río Negro

Por su parte los rionegrinos mostraron objeciones y la votación fue de la siguiente manera:

Sergio Eduardo Capozzi (Provincias Unidas, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Marcelo Mango (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Adriana Cristina Serquis (Unión Por La Patria, Rio Negro): Negativo

Negativo Aníbal Tortoriello (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Afirmativo Lorena Villaverde (La Libertad Avanza, Rio Negro): Afirmativo

Inocencia Fiscal II: los votos del resto de las provincias de la Patagonia

En el caso de Chubut las votaciones se ordenaron de la siguiente manera:

Jorge Antonio Ávila (Provincias Unidas, Chubut): Negativo

(Provincias Unidas, Chubut): Negativo Maira Frías (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo José Glinski (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo Juan Pablo Luque (Unión Por La Patria, Chubut): Negativo

(Unión Por La Patria, Chubut): Negativo César Treffinger (La Libertad Avanza, Chubut): Afirmativo

En Santa Cruz fueron a la par los votos:

José Luis Garrido (Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo

(Por Santa Cruz, Santa Cruz): Afirmativo Jairo Guzmán (La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo

(La Libertad Avanza, Santa Cruz): Afirmativo Ana María Ianni (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo Moira Lanesán Sancho (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente

(Unión Por La Patria, Santa Cruz): Ausente Juan Carlos Molina (Unión Por La Patria, Santa Cruz): Negativo

Y finalmente en Tierra del Fuego: