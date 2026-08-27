San Antonio Oeste discute un futuro parque industrial a partir de una iniciativa privada

Una iniciativa presentada por la firma Sur Infraestructura y Servicios SA para desarrollar los parques industriales de San Antonio Oeste y el puerto de San Antonio Este generó mucho ruido en la localidad atlántica.

El Concejo Deliberante le dio luz verde, con una declaración de interés con el voto mayoritario del cuerpo; el Ejecutivo defiende el proyecto y los mayores cuestionamientos llegaron desde la oposición política y diferentes consejos de profesionales.

La propuesta incluye casi 300 hectáreas: 258 para el Parque Industrial de SAO y cerca de 40 para el parque de servicios logísticos en el puerto.

El desarrollo está previsto en etapas, incluye la provisión de los servicios básicos y la venta de los lotes por parte de la empresa.

Cristian Berbel, secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos del municipio, en diálogo con Diario RÍO NEGRO explicó que de la futura venta de lotes a cargo de la empresa «el 23% del valor fiscal de la tierra será para el municipio» a lo que se agrega «la remediación del basural y la infraestructura del parque industrial existente para que tenga las mismas condiciones». A eso se suma que «el 5% de las tierras quedan para el municipio y se venderán al mismo precio».

Berbel estimó que «para la primera etapa recibiríamos unos 4.500 millones de pesos y entregamos tierras por valor de 1.600 millones».

La declaración de interés «es el paso necesario para el llamado a licitación» indicó el funcionario y agregó que el municipio establecerá el 80/20 para la incorporación de personal «con control municipal», que «favorece la generación de fuentes de trabajo» y remarcó que «estamos involucrados todos los vecinos» porque «no le damos la tierra a alguien para que haga un negocio, sino que nos favorece a todos».

Por su parte, Matías Rodríguez, concejal de Cambia Río Negro, cuestionó que el Concejo aprobó por mayoría una resolución de declaración de interés «cuando siempre sacó estos temas por ordenanza» y remarcó que «el proyecto es desprolijo».

Aclaró que «todos queremos trabajo e inversión» pero no está de acuerdo con «la forma» de la presentación.

Entre los temas que generan mayor preocupación está el referido al pago de un canon cuando se trata de una iniciativa privada, en este caso «no existe» y dijo que se fija «un valor fiscal» de las tierras «de fomento» porque «el precio fiscal está devaluado» y que recién «van a pagar después de la venta de los terrenos, y no hay fecha cierta de pago».

Rodríguez indicó que «tenemos que seguir con la concientización a favor de la inversión, del trabajo, pero no en estos términos», por eso pidió «volver a foja cero», que «los inversores vengan al Concejo» que «se adecuen a la normativa existente» para «no perder la posibilidad de inversión, pero tenemos que ir por el camino correcto».

Rechazo de la oposición política

Distintas agrupaciones políticas sanantonienses expresaron su «más enérgico rechazo» al proyecto para «el desarrollo de Parques Industriales y Logísticos» que fuera «declarado de interés, por mayor´pia, en el Concejo Deliberante local y avalado por el Poder Ejecutivo Municipal».

Aclararon que el rechazo «no es en contra de la existencia» de los parques sino «a una propuesta que pone en juego casi 300 hectáreas de tierra pública» porque hipoteca «el desarrollo y el futuro de las próximas generaciones».

Hicieron notar que el proyecto «no cumple con la normativa vigente» como la «Carta Orgánica Municipal, Código de Ordenamiento Territorial y Ordenanza N° 3723 sobre Iniciativa Privada, omite que la Península Villarino está ubicada dentro del Área Natural Protegida Bahía San Antonio y a su Plan de Manejo».

El pasado lunes se declararon a favor del «desarrollo industrial, con trabajo, transparencia, planificación, control público, participación ciudadana, logrando un equilibrio entre la economía y el ambiente.

La declaración fue firmada por referentes del Frente Renovador, el Partido Justicialista, PRO Propuesta Republicana, Compromiso Ciudadano, Cambia Río Negro, Valores para mi País, Primero Río Negro y La Libertad Avanza.

Cuestionamientos de los Profesionales

El Consejo Profesional de Ingenieros Técnicos de la Arquitectura e Ingeniería de Río Negro consideró que la iniciativa «plantea una obstrucción al crecimiento urbano residencial de la planta urbana del puerto» y consideró que «poner un desarrollo de este tipo y de esta magnitud en manos privadas, hipotecaría a futuro que el estado pudiera determinar políticas públicas sobre su uso, el enajenamiento total de superficies de tierras extremadamente estratégicas y se ocuparían superficies extremadamente grandes en relación a las superficies que ocupan actualmente las plantas urbanas de cada asentamiento».

El Colegio de Martilleros y Corredores de la Primera Circunscripción Judicial observó que la propuesta ingresó con fecha 17 de marzo de 2026 a nombre de Sur Infraestructura y Servicios S.A» pero «la escritura de constitución de dicha empresa se firmó recién un mes después, el 16 de abril de 2026», por eso «al momento de formalizar el trámite y pedir derechos sobre la tierra pública, la empresa simplemente no existía legalmente».

Además, «la exigencia de la empresa de fijar una zonificación exclusiva y prohibir la radicación o apertura de nuevas áreas hasta alcanzar un 90% de ocupación en sus predios genera» el «bloqueo a los parques actuales» y «una competencia desleal».

Ante esa situación el Consejo Asesor de Planificación Municipal resolvió que «el proyecto bajo análisis transgrede fundamentales normas municipales, compromete indebida e inadecuadamente patrimonio público en tierras fiscales, afecta actividades productivas actuales y compromete el futuro desarrollo económico del Municipio».