Festejos por el Día de las Infancias en Viedma: qué barrios tendrán actividades este fin de semana

Festejos por el Día de las Infancias en Viedma. Foto: gentileza.

La celebración por el Día de las Infancias continúa recorriendo Viedma y durante este fin de semana llegará a nuevos barrios de la ciudad y al balneario El Cóndor, con jornadas pensadas para niñas, niños y familias.

Luego de dos fines de semana consecutivos con una importante participación de la comunidad, la propuesta impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Viedma y las juntas vecinales volverá a generar espacios de juego, arte, cultura y recreación cerca de los hogares.

La iniciativa busca llevar los festejos a diferentes sectores de la ciudad y fortalecer los espacios comunitarios que forman parte de la vida cotidiana de cada barrio. Las jornadas anteriores dejaron una respuesta positiva por parte de las familias y pusieron en evidencia el interés por contar con propuestas recreativas y culturales en los propios territorios.

Las actividades comienzan en El Cóndor

La agenda comenzará este viernes 28 de agosto en la Escuela Primaria 246, anexo Jardín, ubicada en calle 69 del balneario El Cóndor.

La jornada permitirá acercar la celebración a las familias de la villa marítima y sumar a los espacios educativos y comunitarios como puntos de encuentro para las infancias.

El objetivo es que los festejos puedan desarrollarse en lugares accesibles para las familias y que cada comunidad pueda participar desde sus propios espacios.

El sábado, los festejos llegan a cuatro barrios

El sábado 29 de agosto será una de las jornadas con mayor despliegue territorial. Las actividades se realizarán en los barrios Ceferino, 14 de Marzo, Don Bosco y Luis Piedrabuena, además de la sede de la Fundación Te Doy una Mano.

Las propuestas incluirán actividades artísticas, culturales y recreativas, con espacios destinados al juego y al encuentro entre niñas, niños y adultos.

La diversidad de puntos incluidos en la agenda responde a la intención de ampliar el alcance de la celebración y acercarla a distintas comunidades de Viedma.

El domingo continúa la agenda en seis barrios

Los festejos continuarán el domingo 30 de agosto en los barrios Álvarez Guerrero, Zatti, Los Fresnos, Currú Leuvú, La Esperanza y Mi Bandera.

De esta manera, durante tres jornadas consecutivas las actividades llegarán a nuevos sectores de la ciudad y ampliarán un recorrido que ya atravesó numerosos barrios durante las semanas anteriores.

La organización conjunta entre el Municipio y las juntas vecinales también permite que las jornadas se adapten a las características de cada comunidad. Mientras el Estado municipal aporta recursos, logística y propuestas, las organizaciones barriales participan en la construcción de los espacios de encuentro.