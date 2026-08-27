En fotos: los atardeceres de Neuquén llegan a Buenos Aires de la mano de BADA 2026

El fotógrafo Agustín Martínez nació en San Rosa, La Pampa, pero cuando tenía 14 días de vida se mudó a la provincia de Neuquén. Creció viendo sus cielos y, hace 10 años, comenzó a retratarlos en distintos momentos del día. ¿Su favorito? La intensidad de los colores del atardecer. Aquellas imágenes capturadas con su celular forman parte de su proyecto «Fotos de pequeño formato» que presenta en BADA 2026 (Buenos Aires Directo de Artista). «Hoy todo cobra sentido para mí porque lo puedo materializar, bajar a lo terrenal y convertirlo en una obra tangible», destacó.

La feria se desarrolla del 27 al 30 de agosto, de 14 a 21, en La Rural de Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las obras están disponibles para su venta directa al público, de acuerdo con la modalidad de BADA, que promueve el contacto entre los artistas y los visitantes sin intermediarios.

El autor seleccionó alrededor de 26 fotografías entre las más de 500 que integran actualmente el proyecto. En ellas predominan los atardeceres y los paisajes sin presencia humana, aunque ocasionalmente aparecen una persona, un animal o un vehículo. «Lo que intento transmitir es una conexión humana con las cosas y con el mundo diario», expresó.

Un neuquino presente en BADA 2026. (Foto: Agustín Martínez).

El cielo de Neuquén y sus transformaciones a lo largo de los años

«Fotos de pequeño formato» comenzó hace una década, cuando Martínez empezó a tomar imágenes con su celular y publicarlas en Instagram. En aquel momento, la plataforma únicamente permitía subir fotografías cuadradas, una limitación que terminó convirtiéndose en una decisión estética y en uno de los rasgos distintivos de la serie.

Cuando la red social incorporó otros formatos, el fotógrafo resolvió conservar aquella composición. Aunque utiliza una cámara réflex profesional para otros encargos, mantuvo el celular como herramienta exclusiva de este proyecto por fidelidad a su origen y también como una manera de incorporar los cambios tecnológicos.

(Foto: Agustín Martínez).

«Lo importante está en lo que uno quiere transmitir, en el corazón que tiene la obra y en el mensaje, indistintamente del soporte. Puede ser un celular, una cámara analógica o una réflex digital», sostuvo. Para Martínez, la tecnología no reemplaza la mirada, sino que abre nuevas posibilidades de registro y obliga a los profesionales a adaptarse.

Su vínculo con la fotografía comenzó durante la adolescencia en Zapala, la ciudad en la que se crio. A los 16 años fotografiaba los cielos zapalinos con una cámara prestada por el padre de un amigo. Más tarde recibió su primer equipo y, en 1998, viajó a Buenos Aires para estudiar fotografía, revelado, iluminación, retrato y fotodocumental, en una época en la que todavía predominaban los rollos y las películas.

Tras trabajar como asistente y desempeñarse en el ámbito editorial, regresó a Neuquén. En 2008 inició su recorrido como reportero gráfico en el diario Diario RÍO NEGRO y después trabajó durante 11 años en LM Neuquén. Desde 2022 desarrolla su actividad de manera independiente.

La «luz de la Patagonia» conecta aquel comienzo en Zapala con su obra actual. Martínez encuentra en los cambios del cielo una forma de representar estados internos, movimientos y transformaciones personales. Si bien también registra amaneceres, prefiere los atardeceres por la fuerza de sus tonalidades y contrastes.

«Ningún día es igual. Uno puede mirar hacia el oeste cada tarde y siempre encontrará algo distinto», enfatizó. Para el fotógrafo, cada zona modifica la luz: la cordillera, la meseta, la estepa y las ciudades ofrecen comentó y aseguró: «Neuquén tiene algunos de los cielos más lindos de la Argentina. Se puede ir a San Martín de los Andes, Aluminé, Chos Malal o Las Ovejas. Sus atardeceres son muy distintos, pero todos son todos espectaculares».

(Foto: Agustín Martínez).

BADA 2026: arte directo y sin intermediarios

Buenos Aires Directo de Artista reúne en La Rural a creadores de diferentes disciplinas con una característica central: cada expositor presenta y comercializa personalmente sus obras. El modelo busca acercar el arte a nuevos públicos y generar un encuentro sin intermediarios entre quien produce una pieza y quien decide adquirirla.

Martínez fue seleccionado para representar a Neuquén con una propuesta de obras accesibles que pone en primer plano la identidad visual de la provincia. Quienes visiten BADA hasta el domingo 30 de agosto podrán encontrarlo en el stand 177, de 14 a 21.

El fotógrafo también mantiene conversaciones con autoridades provinciales para llevar posteriormente la muestra a Neuquén, aunque todavía no existe una fecha confirmada.