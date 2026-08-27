Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy
Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 27 de agosto, se espera un nuevo reporte a las 10. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.
Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por una alerta vigente por lluvia que trajo nieve en zonas altas. La situación climática afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.
Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular.
Cierre temporal de Pino Hachado: el estado del resto de los pasos a Chile
En un primer reporte emitido a las 7:55, Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. Precisó que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve, además también se registra viento fuerte.
Se espera un nuevo parte a las 10:00 para definir si se reanudan las actividades o si la jornada continuará suspendida por segundo día consecutivo.
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 27 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ubicación
|Estado al 27/08/2026
|Horario de Atención
|Observaciones y Detalles Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|CERRADO (Reporte 07:55 hs)
|Próximo reporte: 10:00 hs
|Intransitable. Acumulación de hielo y nieve, viento fuerte, baja adherencia, animales sueltos y posible caída de piedras en el km 48. Equipos viales operando.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231)
|Habilitado con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada mojada por precipitaciones, sectores con escarcha en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con acumulación de barro, heladas matinales y baja adherencia. Uso obligatorio de cadenas.
|Hua Hum
|Neuquén (San Martín de los Andes)
|Habilitado con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Ripio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias. Requiere reserva previa de barcaza para el tramo chileno.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|Habilitado
|08:00 a 18:00 hs
|Paso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad.
|Pichachén
|Neuquén (El Cholar)
|Inhabilitado / Cerrado
|Temporada invernal
|Inhabilitado durante el período invernal.
|Paso Cristo Redentor
|Mendoza (RN 7)
|CERRADO
|Suspendido
|Cerrado preventivamente por fuerte inestabilidad climática y nevadas en alta montaña. Uspallata a 5 °C.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 27 de agosto
Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Sectores con acumulaciones heladas y riego salino. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda por riego salino, sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catán Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Presencia de barro, hielo en sombra y nieve acumulada en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Evitar transitar de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada húmeda, placas de hielo aisladas y bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la bajada de Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con abundante barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con posible congelamiento y aguanieve en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Operativo de despeje de nieve constante. Viento fuerte, formación de hielo sobre la traza. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches y banquinas inestables por barro. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado, sectores con barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Paso Pichachén cerrado por temporada invernal. Tramos habilitados de ripio con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y sectores con barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo en calzada. Equipos viales operando.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Sectores con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo acumulado en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y prohibición de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar únicamente en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
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