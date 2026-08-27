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Cierre temporal de Pino Hachado: el estado de las rutas de la cordillera de Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy

Vialidad Nacional informó el cierre preventivo de Pino Hachado este 27 de agosto, se espera un nuevo reporte a las 10. A continuación, el detalle actualizado sobre el estado de las rutas y el resto de los cruces hacia Chile ubicados en Neuquén y Río Negro, una guía clave para transitar por la cordillera.

Redacción

Por Redacción

Cierre temporal de Pino Hachado

Cierre temporal de Pino Hachado

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por una alerta vigente por lluvia que trajo nieve en zonas altas. La situación climática afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

Ante la presencia de hielo y nieve sobre la calzada, Vialidad Nacional recomendó extremar las precauciones al circular.

Cierre temporal de Pino Hachado: el estado del resto de los pasos a Chile

En un primer reporte emitido a las 7:55, Vialidad informó el cierre temporal y preventivo de Pino Hachado. Precisó que la calzada presenta acumulación de hielo y nieve, además también se registra viento fuerte.

Se espera un nuevo parte a las 10:00 para definir si se reanudan las actividades o si la jornada continuará suspendida por segundo día consecutivo.

Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este 27 de agosto de 2026:

Paso FronterizoProvincia / UbicaciónEstado al 27/08/2026Horario de AtenciónObservaciones y Detalles Oficiales
Pino HachadoNeuquén (RN 242)CERRADO (Reporte 07:55 hs)Próximo reporte: 10:00 hsIntransitable. Acumulación de hielo y nieve, viento fuerte, baja adherencia, animales sueltos y posible caída de piedras en el km 48. Equipos viales operando.
Cardenal SamoréNeuquén / Río Negro (RN 231)Habilitado con precaución09:00 a 19:00 hsCalzada mojada por precipitaciones, sectores con escarcha en cotas altas. Portación obligatoria de cadenas físicas.
Mamuil MalalNeuquén (RP 60 / Junín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 18:00 hsTramo de ripio con acumulación de barro, heladas matinales y baja adherencia. Uso obligatorio de cadenas.
Hua HumNeuquén (San Martín de los Andes)Habilitado con precaución08:00 a 20:00 hsRipio con barro y escarcha. Cadenas obligatorias. Requiere reserva previa de barcaza para el tramo chileno.
Pérez RosalesRío Negro (Bariloche / Puerto Blest)Habilitado08:00 a 18:00 hsPaso de carácter turístico/lacustre operativo con normalidad.
PichachénNeuquén (El Cholar)Inhabilitado / CerradoTemporada invernalInhabilitado durante el período invernal.
Paso Cristo RedentorMendoza (RN 7)CERRADOSuspendidoCerrado preventivamente por fuerte inestabilidad climática y nevadas en alta montaña. Uspallata a 5 °C.

El estado de rutas cordilleranas hoy, 27 de agosto

Según el nuevo reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática. Por este motivo, Vialidad solicitó evitar transitar salvo en casos de extrema necesidad.

A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:

RutaTramo / ZonaJurisdicciónEstado de TransitabilidadObservaciones y Exigencias
Ruta Nacional 40Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)NacionalTransitable con extrema precauciónSectores con acumulaciones heladas y riego salino. Uso obligatorio de cadenas. Restricción de tránsito nocturno.
Ruta Nacional 40Bariloche – Villa Mascardi – El BolsónNacionalTransitable con extrema precauciónCalzada húmeda por riego salino, sectores con hielo matinal. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 40Rinconada – Zapala / Catán LilNacionalTransitable para livianos / Restricción a pesadosPresencia de barro, hielo en sombra y nieve acumulada en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Evitar transitar de noche.
Ruta Nacional 237Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40NacionalTransitable con precauciónCalzada húmeda, placas de hielo aisladas y bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la bajada de Collón Curá y Confluencia.
Ruta Nacional 23Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40NacionalTransitable con restricciónHabilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin circulación nocturna por barro e hielo en tramos de ripio.
Ruta Nacional 1S40Empalme RN 23 – Límite con Chubut / ÑorquincoNacionalTransitable con extrema precauciónTraza de ripio con abundante barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
Ruta Nacional 231Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / AduanaNacionalTransitable con precauciónCalzada despejada con posible congelamiento y aguanieve en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
Ruta Nacional 242Las Lajas – Paso Pino HachadoNacionalHABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)Operativo de despeje de nieve constante. Viento fuerte, formación de hielo sobre la traza. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 5Añelo – Rincón de los SaucesProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónDeformaciones sobre la calzada, baches y banquinas inestables por barro. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 8Empalme RP 7 – Límite con Río NegroProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTramo de ripio deteriorado, sectores con barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 6El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – ÑorquincoProv. (Nqn / RN)Precaución / Cierre a ChilePaso Pichachén cerrado por temporada invernal. Tramos habilitados de ripio con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
Ruta Provincial 7Neuquén – Añelo / San Patricio del ChañarProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónTránsito pesado muy intenso. Calzada mojada y sectores con barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
Ruta Provincial 13Primeros Pinos – LitránProvincial (Neuquén)INTRANSITABLE (Corte Total)Acumulación severa de nieve y hielo en calzada. Equipos viales operando.
Ruta Provincial 13Litrán – Paso IcalmaProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónSectores con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
Ruta Provincial 23Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – LitránProvincial (Neuquén)Transitable con extrema precauciónRipio deteriorado por barro e hielo acumulado en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y prohibición de tránsito nocturno.
Ruta Provincial 63Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San MartínProvincial (Neuquén)Transitable con precauciónRipio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar únicamente en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.


Temas

Chile

Neuquén

Pasos fronterizos

Pino Hachado

Río Negro

Las rutas y los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro iniciaron otra jornada complicada por una alerta vigente por lluvia que trajo nieve en zonas altas. La situación climática afectó principalmente los cruces fronterizos con Chile y diversos tramos cordilleranos.

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