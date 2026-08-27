Alerta por lluvias, nieve y mucho viento en la Patagonia: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro este jueves 27 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una advertencia oficial por precipitaciones intensas que golpearán al sur de Neuquén y la franja andina de Río Negro este jueves. Mientras el Alto Valle transita una jornada templada con ráfagas de hasta 59 km/h, en la montaña se esperan nevadas matinales y fuertes tormentas de agua hacia la noche.
El tiempo vuelve a complicarse en la franja cordillerana del norte patagónico. Para este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó una alerta amarilla por lluvias intensas que afectará al sur neuquino y a la zona andina rionegrina, en un cuadro que combinará precipitaciones continuas, nieve acumulada en cotas altas y ráfagas de viento que rozarán los 70 km/h.
La inestabilidad impactará directamente en la visibilidad y el estado de la calzada, obligando a extremar los cuidados al conducir sobre las rutas nacionales 40 y 237, así como en los accesos a los pasos internacionales.
Alto Valle: máximas de 18°C, cielo nublado y ráfagas de 59 km/h
En Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti, General Roca y los municipios valletanos, la jornada se presentará templada en lo térmico pero inestable si de viento hablamos. La mínima partirá desde los 5°C en las primeras horas del amanecer y alcanzará una máxima entibiada de 18°C hacia la tarde.
El cielo se mantendrá parcialmente nublado, acompañado por vientos sostenidos de hasta 41 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h que se sentirán con mayor intensidad durante la tarde.
Cordillera de Neuquén y Río Negro: alerta por lluvias intensas, nevadas y ráfagas de 69 km/h
En las ciudades turísticas andinas de Río Negro y Neuquén, el mal tiempo se profundizará con el correr de las horas:
- Bariloche: rige una alerta por lluvias intensas. La jornada inicia con lluvias y nevadas mixtas en las primeras horas y durante la tarde, empeorando hacia la noche con lluvias fuertes. La temperatura oscilará entre los 1°C de mínima y 6°C de máxima, con ráfagas de viento que alcanzarán los 69 km/h.
- San Martín de los Andes: presentará un cuadro idéntico bajo alerta meteorológica. Se aguardan lluvias y nevadas alternadas a lo largo del día y un recrudecimiento de las lluvias fuertes hacia la noche. Las marcas térmicas irán de 2°C a 6°C, acompañadas por vientos con ráfagas violentas de hasta 69 km/h.
Comentarios