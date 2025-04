Este domingo, Río Negro abre su proceso electoral, con comicios municipales y sus particularidades

Este domingo habrá elecciones en nueve municipios y así se abrirá el proceso electoral de Río Negro.

Los resultados que arrojarán los casi 20.000 electores habilitados conformarán el primer sondeo de campo con vista a los comicios nacionales programados para dentro de seis meses. El 26 de octubre, esta Provincia votará por tres senadores y dos diputados.

El valor de esta etapa municipal para la dirigencia se detectó con la presencia de los mayores referentes provinciales en esas localidades, que renovarán 15 bancas en sus concejos, pero, en realidad, se pone en juego mucho más que eso.

El gobernador Alberto Weretilneck incluyó en su agenda institucional a la mayoría de esos municipios, aunque además participó de los cierres proselitistas de Maquinchao y de Jacobacci. Dos terrenos donde depositó un interés especial.

El senador justicialista Martín Doñate -que buscará su reelección en octubre- estuvo en Jacobacci y Sierra Colorada. El jueves, la intendenta roquense María Emilia Soria visitó el municipio serrano y participó de la clausura de la campaña jacobacina.

La Provincia pagará 20.000 pesos a cada una de las autoridades electorales. Serán 165, repartidas en 55 mesas.

No todas constituirán compulsa. Lo de Pilcaniyeu será un trámite porque se inscribió una sola lista, de JSRN, y de la intendenta Daniela Cornejo. Esa boleta está encabezada por Luis Fernández.

Existieron novedades previas, como la inhabilitación de una propuesta en Darwin y, también, la renuncia de la candidata que encabezaba la boleta de Cambia-MAD en Maquinchao.

Este turno municipal se concentrará en la renovación parcial de los Concejos Deliberantes. Suman 15 bancas, con una o dos por cada cuerpo.

El jueves, el PJ cerró su campaña en Jacobacci, con dirigentes provinciales, entre ellos, la intendenta María Emilia Soria. Foto: Gentileza

La jornada prevé comicios en Maquinchao, Sierra Colorada, Jacobacci, Godoy, Pomona, Darwin, Belisle, Ñorquinco y Pilcaniyeu.

El desafío superior recae en JSRN porque gobierna en cinco: Jacobacci, Ñorquinco, Pilcaniyeu, Sierra Colorada y Pomona.

Dos pertenecen a la UCR (Belisle y Darwin), el PJ lo hace en Godoy y Maquinchao está administrado por Silvana Pérez, de Cambia-MAD y alineada al diputado Aníbal Tortoriello.

El oficialismo provincial deposita su expectativa central en la resolución de Jacobacci, a pesar de que en los hechos se eligen dos concejales, uno del oficialismo y otro de la oposición, y todo indica que la composición de fuerzas en el Concejo no se alterará. La compulsa queda en el plano político y la alianza que conduce el intendente José Mellado pretende una victoria en la defensa de sus planes, entre ellos, la explotación de oro y plata de Calcatreu.

Sus 6.200 electores tendrán cuatro opciones. La oficial Somos candidatea en primer lugar a Nicolás Magdalena mientras la justicialista de Unión propone a Alejandro Laurín.

Un desprendimiento peronista, impulsado por Silvia Horne, inscribió a Comunidad Organizada, con Carlos Lepiante, y la cuarta boleta pertenece a Renace, apoyada por Primero Río Negro, y anotó a Leandro Aba Saad.

Frente a frente

En Pomona habrá un mano a mano entre la lista del intendente Miguel Jara y una nómina del PRO. Felipe González encabeza la primera y Facundo López va por la segunda.

Igual disputa directa se prevé en Ñorquinco. JSRN defiende su municipio con la postulación de Amalia Yañez y el PJ desafía esa supremacía, con Pablo Philips.

Weretilneck acompañó el jueves el cierre de la campaña de los candidatos de JSRN de Maquinchao. Foto Gentileza.

Sierra Colorada es otro municipio verde, pero el justicialismo quiere volver al triunfo, después de que en el 2023 perdió el gobierno local que mantuvo por 16 años. La boleta de JSRN está liderada por Margot Miles y Diego Aguero está a la cabeza de la papeleta peronista.

Bancas en juego 15 concejales serán los elegidos en la totalidad de los comicios, con una o dos bancas que se renuevan por Concejos.

En cambio, el justicialismo resguarda su gobierno de Godoy, administrado por Albino Garrone. En su propuesta, Luis Carrillo va primero; la UCR se anotó con Luis De Monte y JSRN colocó a Flavia Méndez.

Belisle pertenece a la UCR y tres fuerzas se inscribieron en la elección de concejales. En la radical va con Magalí Mareco, Ezequiel Reyes participa por el PJ y Ariel Vicenti por JSRN.

Darwin y Maquinchao

También radical, en Darwin finalmente compulsarán cuatro ofertas porque el Juzgado Electoral no convalidó la lista de Unidad Popular, ratificando la decisión de la Junta Electoral. El juez Carlos Da Silva compartió que esa presentación de candidatos no registró el correspondiente proceso de elecciones internas.

En la semana, el senador Martín Doñate recorrió Sierra Colorada y Jacobacci. Foto Gentileza

El magistrado ratificó el resguardo del “derecho a la participación política” y también mencionó que “está obligado a examinar el cumplimiento de las normas constitucionales y legales”. Así, agrega que no “hay ninguna situación excepcional” para “eximir a “UP” del acatamiento a la norma partidaria” y que el partido “no proporciona ni esgrime las razones de por qué no acato” sus normas, como la no realización de elecciones internas.

En concreto, cuatro listas participarán de la elección de Darwin, que administra el radical Víctor “Curi” Mansilla y propone como primer candidato a Pablo Palacio. JSRN rompe su habitual armonía con el jefe comunal e inscribió su propuesta, con Lucio Torres. Participan también el PJ y el PRO, con Roberto Paz y Héctor Barriga.

Maquinchao ofrece un atractivo particular porque su intendenta Pérez es la única alineada al diputado Tortoriello. Esa identificación intensifica el interés de JSRN por una victoria en ese terreno, que gobernó hasta el anterior período. Será una disputa de mano a mano. Pérez inscribió su propuesta con el partido MAD, que inicialmente guiaba Alejandra Leifu, pero después renunció; y quedó entonces Esteban Vega, mientras que JSRN alista a Marcelo Aguirre.