Con escenario abierto y cortocircuitos internos, arranca el debate de la reforma electoral

Con un escenario abierto y diferencias de estrategia dentro del propio oficialismo, arranca el debate de la reforma electoral con la que el Gobierno pretende eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Será este miércoles a las 15, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado convocada por el libertario fueguino Agustín Coto.

El senador pondrá sobre la mesa el proyecto completo, aunque la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, le había prometido a los bloques aliados tratar por separado la Ficha Limpia, que impide las candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos contra la administración pública.

El Poder Ejecutivo incluyó la Ficha Limpia dentro del paquete en un claro intento de presionar a sus socios parlamentarios para que acompañen toda la ley. El texto es aún más osado que el que se debatió el año pasado, porque inhabilita candidaturas por todos los delitos dolosos y no solo los de corrupción.

Sin embargo, el PRO y la UCR, comandados por los senadores Martín Goerling y Eduardo Vischi, no cayeron en la trampa: quieren que la Ficha Limpia sea apartada del resto de la reforma y que no sea objeto de más tironeos políticos después del escandaloso fracaso del año pasado, atribuido a una “mano negra” del Gobierno.

“La idea sería intentar que se trate por separado un dictamen que se está trabajando, compatibilizando todos los proyectos que hay presentados. Esto podría ser en simultáneo con la reforma”, ratificaron a este medio desde el ala dialoguista.

La semana pasada, Bullrich dio el visto bueno ante Goerling y Vischi para fragmentar el proyecto oficial, pero la estrategia de la Casa Rosada es otra: mantener todo en una misma ley. Así lo hizo saber la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien bajó esa directiva en la Cámara de Diputados. “Queremos tratarlo como un todo”, insisten.

En la Cámara baja, el oficialismo busca trabajar de manera coordinada con el Senado para que el proyecto no encuentre trabas una vez que llegue con media sanción. Esa misión está a cargo de la diputada bonaerense Giselle Castelnuovo, referente de La Libertad Avanza en temas electorales y portavoz de las ideas de Karina.

El debate será muy complejo para el oficialismo y promete extenderse en el tiempo. La de este miércoles será apenas una primera reunión informativa, donde se espera que asista el ministro del Interior, Diego Santilli, o bien funcionarios de esa cartera.

De gira por las provincias, el “Colo” recolectó apoyo de los gobernadores dialoguistas Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan) para derogar las PASO, pero esos avales no se traducen en votos en el Senado porque esos mandatarios no tienen representación propia.

Bullrich sabe que no tiene los votos para avanzar en esa dirección y se muestra abierta a evaluar alternativas, como hacer que las primarias sean optativas en lugar de obligatorias. Pero, en este punto, la líder de la bancada violeta también choca con la intransigencia de Karina Milei: la hermana del presidente se mantiene firme en el objetivo original de la Casa Rosada.

Los otros puntos del proyecto no son menos polémicos: el Gobierno quiere eliminar por completo el financiamiento público de las campañas electorales, como también los espacios gratuitos de publicidad en medios de comunicación. Y, además, busca endurecer los requisitos para los partidos políticos a la hora de constituirse como tales y mantener la vigencia en el tiempo.

Para marcar la cancha, la UCR presentó, días después que el Ejecutivo, su propio proyecto de reforma. Propuso que las agrupaciones políticas puedan optar por no participar en las primarias cuando no presenten más de una lista interna. En esos casos, pasarían a participar directo en las elecciones generales mediante la acreditación de avales ciudadanos.

Corresponsalía Buenos Aires.