Entre el Mundial y la interna en el Gabinete: El plan de Javier Milei para estirar definiciones

La reforma laboral de Javier Milei ya es ley en Argentina

Tras la ratificación de Manuel Adorni en su cargo, el Poder Ejecutivo atraviesa un clima de hermetismo y preocupación. Pese al respaldo explícito de Javier Milei, quien aseguró en la última reunión de Gabinete que no desplazará al funcionario, en los pasillos de la Casa Rosada crece la inquietud por el impacto del escándalo patrimonial en la opinión pública.

Ante la dificultad para retomar la iniciativa política, distintos sectores del oficialismo ven en el próximo Mundial de Fútbol la única oportunidad para desplazar el foco de atención.

Respaldo presidencial y malestar en el Gabinete

El viernes pasado, el Presidente brindó un discurso de media hora ante sus ministros para blindar a Adorni. Según trascendió, Milei fue tajante al afirmar que mantendrá al jefe de Gabinete incluso si eso implica un costo electoral. Sin embargo, este apoyo generó reacciones dispares.

Por su parte, Manuel Adorni se mostró fortalecido por el aval institucional y personal del mandatario, retomando una postura activa frente a sus críticos.

Del otro lado, la ministra de Seguridad reiteró su preocupación durante el cónclave. Según fuentes oficiales a Infobae, Bullrich advirtió que el Gobierno enfrenta un problema con la ciudadanía debido a la percepción sobre la corrupción y el rumbo económico.

Entre los asesores predomina una sensación de parálisis. Admiten que los intentos por instalar otros temas de agenda han fallado frente a la persistencia del «caso Adorni» en la conversación social.

La expectativa oficial está puesta ahora en dos frentes que podrían reactivar la polémica:

La Declaración Jurada: la presentación patrimonial de Adorni, que la ministra Bullrich instó a publicar «de inmediato», sigue siendo un punto de vulnerabilidad técnica y política. Pruebas en Comodoro Py: existe temor por las nuevas revelaciones que puedan surgir del peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien declaró pagos en negro por refacciones edilicias.

En este contexto de incertidumbre, el oficialismo confía en que la euforia mundialista funcione como un atenuante del conflicto. Mientras tanto, algunos sectores no descartan que una eventual reestructuración del Gabinete se postergue hasta el inicio del campeonato, buscando minimizar el impacto mediático de los cambios.