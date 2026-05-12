Manuel Adorni reactivará su agenda con los gobernadores: visitará a un aliado con miras a trazar acuerdos electorales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajará este jueves a la provincia de Mendoza para la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado», el primer proyecto bajo el RIGI del país, ubicado en Las Heras a 53 km de la capital.

Se mostrará acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de YPF, Horacio Marín. La actividad estaba fechada para el miércoles, pero fue postergada por cuestiones de agenda.

Alfredo Cornejo con Manuel Adorni

Asimismo, estará presente el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, de buena relación con la Casa Rosada. Se trata de uno de los principales aliados del oficialismo, de los primeros en establecer contacto con la mesa electoral que coordina la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que alcanza al ministro del Interior, Diego Santilli, y al armador nacional Eduardo «Lule» Menem.

Desde La Libertad Avanza admitieron ante esta agencia que mantienen intenciones de trazar acuerdos electorales para respaldar los planes del gobernador en su territorio rumbo a 2027, debido a que se verá impedido a reelegir.

Aún no definición respecto al candidato que representará la continuidad del modelo que impulsa Cornejo que surgirá de la terna compuesta por el ministro de Educación mendocino, Tadeo García Zalazar; el ministro de Gobierno, Natalio Mema: y el intendente de la ciudad capital, Ulpiano Suárez.

«Están en línea con la herramienta electoral y encima respaldan los planes legislativos del Gobierno», argumentaron por los pasillos de Balcarce 50.

Si bien el mandatario provincial garantizó que las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) seguirán vigentes en la provincia, no ve con malos ojos respaldar la reforma electoral que diseñó el Poder Ejecutivo a nivel nacional.

En febrero de 2026, «Lule» Menem logró cerrar acuerdo con el oficialismo mendocino que encarna Cornejo para competir en los comicios municipales. La alianza se impuso en tres de los seis departamentos disputados.

Distancia de Manuel Adorni con Luis Petri

Lo cierto es que, a la buena sintonía, se suma el malestar que cosechó el diputado Luis Petri, esposo de la periodista Cristina Pérez, quien protagonizó un tenso cruce con el ministro coordinador a raíz de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El exministro de Defensa, uno de los que popularizó los abrazos con intensidad al mandatario durante las reuniones de Gabinete, tiene intenciones de competir por la gobernación como lo hizo en 2023, cuando acompañado por Patricia Giménez cayó en las primeras del Frente Cambia Mendoza ante la fórmula de Cornejo y Hebe Casado por 26,7% contra 17,4%

La polémica en torno a Adorni alejó al entorno de Karina Milei del dirigente libertario con mayor imagen en la provincia cuyana, Luis Petri. “No fue invitado a la actividad”, confirmó una fuente de la Casa Rosada citada por Infobae.

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