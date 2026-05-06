Reforma electoral: tironeos dentro del oficialismo por la Ficha Limpia

La reforma electoral que propone el Gobierno es objeto de fuertes choques dentro del Congreso y del propio oficialismo. Mientras que en el Senado Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, dio su aval para tratar por separado la Ficha Limpia, en la Cámara de Diputados el oficialismo se muestra intransigente y aconseja mantener todo en un mismo paquete.

La discusión comenzó este miércoles en una reunión a puertas cerradas en el despacho del jefe del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, donde estuvieron Bullrich, Martín Goerling (PRO), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Beatriz Ávila (Independencia).

La cumbre fue convocada con la idea de trazar la hoja de ruta legislativa y se acordó sesionar el próximo jueves 14 con el pliego del camarista Carlos Alberto Mahiques, un acuerdo con tenedores de deuda y, si se cierran los acuerdos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Más allá de ese temario, la reforma electoral formó parte de las conversaciones.

Bullrich delegó la vocería de la reunión al radical Vischi, quien informó a la prensa acreditada que había un acuerdo para extirpar la Ficha Limpia de la reforma electoral y tratarla por separado. Es lo que buscan los bloques dialoguistas para asegurarse de que esta vez la ley saldrá aprobada, y no dejarla a la suerte de todo el paquete electoral.

En sintonía con Vischi, el macrista Goerling ratificó el acuerdo en la red social X. “Llegamos a un acuerdo para tratar la próxima semana en comisión del Senado el proyecto de Ficha Limpia presentado por el PRO y otros partidos. Es un paso importante para que quienes tengan condenas por corrupción y delitos dolosos graves no puedan ocupar cargos públicos. Transparencia y reglas claras”, expresó.

No obstante, en la Cámara de Diputados se resisten a fragmentar el proyecto del Poder Ejecutivo: poco después de la reunión de Bullrich con aliados, una delegación del bloque cruzó al Senado por el Salón de Pasos Perdidos y le marcó a Patricia que la postura es mantener la Ficha Limpia dentro de la reforma.

“Creemos que es mejor todo en un mismo paquete”, le dijeron a Bullrich Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada de diputados; Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; y Giselle Castelnuovo, referente del partido en temas electorales y una de las redactoras del proyecto del Ejecutivo.

No solo con la Ficha Limpia hay cortocircuitos: mientras que en Diputados son proclives a no ceder en la eliminación de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), en el Senado Bullrich se muestra abierta a negociar un mecanismo intermedio, a sabiendas de que no tiene los votos garantizados para aprobar lo que pretende el Gobierno.

“Estamos pensando alternativas, frente a que la eliminación lisa y llana no la tenemos tan fácil”, admitió la exministra de Seguridad en una entrevista con A24, tras terminar la jornada de reuniones en el Palacio Legislativo. “Estamos buscando una diagonal”, agregó. Una de las opciones que se analizan es, como propuso el radicalismo, que las PASO sean optativas.

Corresponsalía Buenos Aires.