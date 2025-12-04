Con fondos nacionales Viedma mejorará su equipamiento turístico

El municipio de Viedma recibió un aporte de quince millones de pesos de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación que se destinarán a la compra de equipamiento tecnológico para el área de Turismo.

Las gestiones fueron encabezadas por el intendente local, Marcos Castro; y el secretario de Desarrollo Económico, Producción y Turismo, Marco Magnanelli; quienes se reunieron este viernes con funcionarios del organismo nacional.

El aporte es parte del del programa «Promover Verano en Argentina» y el intendente Castro agradeció la gestión del titular de la secretaría nacional y del Ministerio de Gobierno y Turismo de Río Negro «por seleccionar a Viedma como uno de los municipios beneficiarios de este programa».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO Magnanelli contó que «vamos a comprar equipamiento para nutrir nuestros stands. Nosotros vamos a exposiciones y eventos con nuestra folleteria y una pantalla y ahora vamos a ir con una pantalla más y con los oculus que son los lentes de realidad virtual».

El funcionario agregó que «vamos a comprar una cámara y un buen teléfono celular para poder filmar, es básicamente un fortalecimiento tecnológico para sumar a los stand, ya sea de la muni o del Envitur».