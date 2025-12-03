En diciembre descubrí la magia del camino Viedma – Bariloche a bordo del Tren Patagónico

Si de lo que se trata es de descansar, conocer paisajes únicos, viajar en el tiempo pero sin perder la modernidad de los tiempos que corren, el Tren Patagónico es el plan ideal. El clásico servicio que une Viedma y San Carlos de Bariloche te espera con comodidad y la experiencia ferroviaria más emblemática de la región.

La empresa estatal este año puso en marcha un nuevo sistema digital de venta de pasajes que reemplazó el que estaba en funcionamiento desde 2008 y ya publicó las tarifas de diciembre.

Con esta renovación, el tren que atraviesa la provincia de Río Negro, y que sigue siendo una de las experiencias más emblemáticas del sur argentino, se alinea con los tiempos digitales sin perder su esencia: la de unir pueblos, historias y paisajes, de mar a cordillera.

Los pasajeros pueden comprar sus boletos con la misma facilidad con que adquieren los de avión o colectivo. Se hace de manera online. En la página oficial también se puede consultar horarios, tarifas, disponibilidad y servicios adicionales, todo bajo un sistema unificado y seguro.

Las tarifas de los pasajes para diciembre ya están a la venta. Hay precios accesibles y opciones para todos los viajeros. También se puede comprar por teléfono o en las boleterías.

Tarifas Tren Patagónico para diciembre

Clase Camarote

Camarote residentes: $91.000

Camarote NO residentes: $110.000

Clase Pullman

Pullman residentes: $ 65.500

Pullman NO residentes: $78700

Hay también tarifa para transporte de vehículos. Y descuentos para jubilados y menores.

Para acceder a los boletos y más información, se sugiere entrar a la página oficial del Tren Patagónico: https://trenpatagonicosa.com.ar/