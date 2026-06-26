Confirmaron el financiamiento millonario para el Girsu Alto Valle y Cipolletti dio un paso clave para el inicio de la primera etapa

El proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) Alto Valle que busca transformar el tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el Alto Valle dio este viernes un nuevo paso.

El Concejo Deliberante de Cipolletti declaró por unanimidad de interés municipal la iniciativa, mientras que la Provincia confirmó la aprobación del financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) por 35 millones de euros, una instancia clave para avanzar hacia el inicio de las obras.

La confirmación fue realizada por la secretaria de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, Judith Jiménez, quien participó de la sesión junto a la directora de Planificación y Proyectos Ambientales, Mileva Klein, y el intendente Rodrigo Buteler.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, afirmó que están terminando los proyectos ejecutivos y los pliegos de licitación. «Calculamos que este año queremos licitar la obra», adelantó la funcionaria, antes de confirmar que la AFD aprobó el financiamiento internacional para el proyecto.

Durante la presentación del proyecto anunciaron la aprobación del financiamiento por parte de la ADF. Foto: Concejo Deliberante de Cipolletti.

La declaración de interés municipal fue aprobada por unanimidad durante la sesión ordinaria presidida por Karina Álvarez, junto a los concejales Martín Posse, Adriana Dietrich, Ana María Napoli, Julio Araneda y Oscar Langowski. Representa un respaldo institucional al plan que busca implementar un nuevo sistema regional de gestión de residuos para Cipolletti, Allen, Cinco Saltos, Fernández Oro, Campo Grande y Contralmirante Cordero.

Cipolletti será la primera etapa del proyecto que transformará los residuos del Alto Valle

Durante su exposición, Jiménez explicó que la primera obra será el Complejo Socioambiental de Cipolletti, que se construirá junto al actual basural.

«Es el basural más grande que tenemos en el Alto Valle y además hay entre 200 y 300 personas trabajando en ese lugar. Eso implica una atención especial por la magnitud, porque al ser tantos habitantes generan muchos más residuos y eso produce un mayor impacto ambiental», señaló.

Así será el Complejo Socioambiental de Cipolletti. Ilustración: gentileza del Gobierno de Río Negro.

La funcionaria precisó que el complejo se levantará sobre un terreno que ya estaba destinado al tratamiento de residuos y que el material resultante del proceso será dispuesto en una cantera actualmente inhabilitada, lo que permitirá además avanzar en la remediación de ese espacio.

En números, el proyecto GIRSU Alto Valle contempla una inversión de 35 millones de euros financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). El sistema abarcará seis municipios, donde se generan unas 84.000 toneladas de residuos por año.

El objetivo es reducir cerca del 70% de los desechos que hoy terminan en disposición final, avanzar en el cierre progresivo de los basurales a cielo abierto e incorporar un modelo regional basado en el reciclaje, la recuperación de materiales y la economía circular de la mano de los recicladores y trabajadores locales.

Cómo será el nuevo circuito de tratamiento de residuos que comenzará por Cipolletti

La ejecución comenzará con la construcción del Complejo Socioambiental de Cipolletti, considerado el nodo principal del sistema por el volumen de residuos que genera la ciudad. Posteriormente avanzarán las plantas de tratamiento de Allen y Cinco Saltos, mientras que Campo Grande, Contralmirante Cordero y Fernández Oro contarán con estaciones de transferencia, desde donde los residuos serán concentrados y trasladados para su procesamiento.

El proyecto GIRSU Alto Valle busca reemplazar el actual esquema de disposición final en basurales a cielo abierto por un sistema regional integrado. En una primera instancia, los residuos recolectados llegarán a las estaciones de transferencia, donde serán pesados, registrados y compactados para optimizar su transporte hacia las plantas de tratamiento.

Una vez allí, se realizará la separación de materiales reciclables como plásticos, metales, cartón y papel para reincorporarlos al circuito productivo mediante cooperativas y operadores formalizados. El resto de los residuos será sometido a un tratamiento físico-mecánico que reducirá su volumen y minimizará su impacto ambiental antes de la disposición final.

En el caso de Cipolletti, el material residual tratado será depositado en una cantera actualmente inhabilitada, que será utilizada para su remediación ambiental. Según la planificación oficial, el nuevo esquema permitirá reducir significativamente la cantidad de residuos enviados a disposición final, incorporar criterios de economía circular y avanzar en el cierre progresivo de los basurales a cielo abierto del Alto Valle.

Además de la construcción de la infraestructura, el proyecto contempla el cierre técnico de los basurales a cielo abierto, la implementación de un modelo de gobernanza regional, un Plan de Inclusión Social (PISO) para incorporar a los recuperadores urbanos al sistema formal con perspectiva de género y el fortalecimiento de la economía circular. También prevé criterios de diseño bioclimático para reducir el consumo de energía y agua, disminuir la huella de carbono e hídrica y mejorar las condiciones de trabajo en las nuevas instalaciones.